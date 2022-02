William Byron wins Clyde Hart Memorial in the Donnie Wilson Motorsports #24 at New Smyrna Speedway

Photos from: Michael Fettig

William Byron takes the win in the Clyde Hart memorial piloting the Donnie Wilson Motorsports number 24 on night 4 of the world series of asphalt in front of another packed house. New Smyrna Speedway is having a great World series and they run through Saturday night this week.

Night 4 results:

Super Late Model Clyde Hart Memorial

1. William Byron

2. Gabe Sommers

3. Sammy Smith

4. Derek Griffith

5. Justin Mondeik

6. Jesse Love

7. Brad May

8. Daniel Dye

9. Stewart Friesen

10. Justin Drawdy

11. Jake Finch

12. Michael Hinde

13. Stephen Nasse

14. Leland Honeyman

15. Justin Crider

16. Austin Thom

17. Jackson Boone

18. Bobby Good

19. Ryan Preece

20. Kaden Honeycutt

21. Steve Weaver, Jr.

22. Patrick Thomas

23. Joey Miller

24. Hunter Wright