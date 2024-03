State of Florida Racing results for 3/9/24 brought to by Southern Racing Fuels

Auburndale Speedway:

DIRTY BACON MOTORSPORTS MOD MINIS A Feature 1: 1. 10JR-Aaron Williamson[1]; 2. 157-Jason Rendell[4]; 3. 15-Curtis Harrington[5]; 4. 0-Kenny Uhl[3]; 5. 47-John Sofield[7]; 6. 710-Brandon Davis[2]; 7. 65-Tim Seeright[6]

19 entries Q AUTO & INJURY MEDICAL MALPRACTICE PRO TRUCKS A Feature 1 (50 Laps): 1. 124-Jackson Denton[5]; 2. 92-Brennon Pletcher[11]; 3. 12-Granger Perra[4]; 4. 55-Palmer Haag[2]; 5. 11JR-Carter Brown[7]; 6. 13-Jr Garcia[9]; 7. 11K-Mike Kohut[14]; 8. 22-Kendall Wheeler[13]; 9. 59X-Becca Monopoli[1]; 10. 5-Richard Griffis[10]; 11. 29-Tim Walters[15]; 12. 36-JT Chastain[12]; 13. 51-Holden Myers[16]; 14. 44-Paul Grynewicz[17]; 15. 28-Richard Land[3]; 16. 28X-Mike Barse[18]; 17. 41-Jeffery White[8]; 18. (DQ) 17-Cody Brinson[6] Qualifying 1: 1. 11JR-Carter Brown, 00:14.290[16]; 2. 17-Cody Brinson, 00:14.291[13]; 3. 124-Jackson Denton, 00:14.336[19]; 4. 12-Granger Perra, 00:14.375[17]; 5. 28-Richard Land, 00:14.381[18]; 6. 55-Palmer Haag, 00:14.438[11]; 7. 59X-Becca Monopoli, 00:14.454[12]; 8. 41-Jeffery White, 00:14.464[14]; 9. 13-Jr Garcia, 00:14.467[7]; 10. 5-Richard Griffis, 00:14.539[8]; 11. 92-Brennon Pletcher, 00:14.541[15]; 12. 22-Kendall Wheeler, 00:14.553[10]; 13. 36-JT Chastain, 00:14.648[6]; 14. 11K-Mike Kohut, 00:14.755[9]; 15. 29-Tim Walters, 00:14.775[3]; 16. 51-Holden Myers, 00:14.939[5]; 17. 44-Paul Grynewicz, 00:15.159[4]; 18. 28X-Mike Barse, 00:16.003[2]; 19. (DNS) 8-Dylan Reynolds

12 entries LEGENDS A Feature 1: 1. 33-Daniel Alvarez[3]; 2. 80-Jordan Sarr[12]; 3. 92-Quentin Weiss[7]; 4. 21-Shawn Bailey[1]; 5. 34-Shawn Jenkins[9]; 6. 14-Cole Wurster[10]; 7. 0I-George Ingram[5]; 8. 0W-Ryan Walters[4]; 9. 31-David Furtado[6]; 10. 81-Chase Lovelady[2]; 11. 29-Dakota Weiss[11]; 12. 18-Jared Furtado[8]

21 entries COMPASSION ANIMAL HOSPITAL CROWN VICS A Feature 1: 1. K29-Tyler Landis[1]; 2. 123-Mike Smith[10]; 3. 86-Michael Bower[18]; 4. 39-Jimmy McLeod[14]; 5. 81-Clay Crews[16]; 6. 9-Justin Ogilvie[4]; 7. X-Michael Fuller[6]; 8. 18-Cole Bristol[5]; 9. 9X-Brooke Ollie[17]; 10. 11-Nico Garrano[13]; 11. 17B-James Bristol[9]; 12. 2C-Chip Kelley[8]; 13. 7T-Todd Bower[19]; 14. 10G-Cody Durham[7]; 15. 09-Jayla Ollie[20]; 16. 25X-Dakota Dinkins[2]; 17. 98-Chris Larson[15]; 18. 01-Joe Clites[21]; 19. K9-Jody Gill[3]; 20. 22-Anthony Mahon[11]; 21. (DNS) 17H-Gary Holliman Jr

7 entries PRO LATE MODELS A Feature 1 (50 Laps): 1. 61-Colton Bettis[1]; 2. 97D-Brian Dorer[3]; 3. 15-Daniel Webster[2]; 4. 22-Chuck Harrison[5]; 5. 44-Wayne Smith[6]; 6. 41-Jeffery White[4]; 7. (DNS) 98-Chase Lovelady Qualifying 1: 1. 61-Colton Bettis, 00:13.639[6]; 2. 15-Daniel Webster, 00:13.686[3]; 3. 97D-Brian Dorer, 00:13.752[5]; 4. 41-Jeffery White, 00:13.772[2]; 5. 22-Chuck Harrison, 00:13.892[1]; 6. (DQ) 44-Wayne Smith, 00:13.617[4]

5 entries BANDOLERO A Feature 1: 1. 32-Blake Crooms[2]; 2. 3-Sadie Parsons[1]; 3. 34J-Joseph Weiss[5]; 4. 61-Keegan Chance[4]; 5. 51M-Jase Macklin[3]

Showtime Speedway:

SUPER LATE MODELS A Feature 1 (12 Laps): 1. 10-George Gorham Jr[2]; 2. 21-Bryton Horner[3]; 3. 21A-Brandon Anderson[1]

6 entries MODIFIEDS A Feature 1 (25 Laps): 1. 11-Steve Hise[1]; 2. 12-John Anderson[2]; 3. 55-Hayden Mowery[3]; 4. 0-Troy Robinson[6]; 5. 1-Scott Holly[5]; 6. (DNS) 15-Gator Hise Heat 1 (8 Laps): 1. 15-Gator Hise[1]; 2. 55-Hayden Mowery[2]; 3. 12-John Anderson[4]; 4. 11-Steve Hise[6]; 5. 1-Scott Holly[5]; 6. 0-Troy Robinson[3]

4 entries STREET STOCKS A Feature 1 (12 Laps): 1. 1X-Aaron Anderson[2]; 2. 96-Mike Wedlick[1]; 3. A5-Thomas Meyer[3]; 4. 8-James Vozniak[4]

13 entries MINI STOCKS A Feature 1 (25 Laps): 1. 44-Allex Bowman[6]; 2. 69G-Danny Fox[8]; 3. 20-Kendall Ludeker[5]; 4. 37-Jimmy Hennebohle[7]; 5. 95-Trevor Appling[13]; 6. 87X-Michael Nannfeldt[10]; 7. 9MM-Kenneth Larsh[1]; 8. 54-Dakota Cushing[2]; 9. 60-Greg Valdez[12]; 10. 11JR-Justin Maher[4]; 11. 07-Sean Hardenbrook[9]; 12. (DNS) 01-Jasper Drengler; 13. (DQ) 74-Travis Appling[3] Heat 1 (6 Laps): 1. 20-Kendall Ludeker[4]; 2. 60-Greg Valdez[7]; 3. 11JR-Justin Maher[5]; 4. 95-Trevor Appling[6]; 5. 37-Jimmy Hennebohle[3]; 6. 07-Sean Hardenbrook[1]; 7. (DNS) 01-Jasper Drengler Heat 2 (6 Laps): 1. 44-Allex Bowman[2]; 2. 74-Travis Appling[5]; 3. 9MM-Kenneth Larsh[3]; 4. 54-Dakota Cushing[1]; 5. 69G-Danny Fox[6]; 6. 87X-Michael Nannfeldt[4]

11 entries FORD FIGURE 8-A A Feature 1 (20 Laps): 1. 63-Mike Wedlick[1]; 2. 28-Shane Grigsby[10]; 3. 551-Jesse Veltman[2]; 4. 18-Sean Moore[8]; 5. 4-Robert Stofel[4]; 6. 42-Rick Hanley[6]; 7. 04-Mike Coleman Jr[11]; 8. 0C-Joey Foote[7]; 9. 37-Rob Ledwell[5]; 10. 1C-Lyman Miller[9]; 11. 02-Justin Meyer[3]

6 entries SUPER MINI LATE MODELS A Feature 1 (25 Laps): 1. 93-Jason Lester[4]; 2. 161-Ronnie Larson[3]; 3. 32-Jeff Firestine[5]; 4. 05-Chris Thornton[2]; 5. 2-Logan Butrum[1]; 6. 10-Macky Mongold[6] Heat 1 (8 Laps): 1. 32-Jeff Firestine[3]; 2. 93-Jason Lester[5]; 3. 161-Ronnie Larson[1]; 4. 05-Chris Thornton[2]; 5. 2-Logan Butrum[6]; 6. 10-Macky Mongold[4]

7 entries RACECARS OF YESTERYEAR Heat 1 (6 Laps): 1. 4H-Dave Edwards[6]; 2. 22-Robert Taylor[2]; 3. 5-Tony Meehan[1]; 4. 8-Susan Taylor[3]; 5. 400-Tim Brush[4]; 6. 5P-Greg Valdez[5]; 7. 7D7-Percy Davis[7]

4 entries ASPHALT SMALL BLOCK MODIFIEDS A Feature 1 (12 Laps): 1. 97-Brian Scalise[1]; 2. 53-Doug Miller[4]; 3. 123-Mike Meadows[3]; 4. 63-James Grigsby[2]