Entry List for the 55th Annual World Series of Asphalt at New Smyrna Speedway Continues to grow

2022 World Series of Asphalt Stock Car Racing Entry List

Here is a look at the 2022 World Series entry list. We will update this list as new entries come in.

Drivers may register here to be added to the list: https://www.myracepass.com/tracks/1949/registrations/

2022 World Series information Page: http://www.newsmyrnaspeedway.org/specials/world-series/

World Series Entry List as of 2/1/2021

Tour Modifieds:

1 Chris Ridsdale. Rochester NY

2 J.R Bertuccio. Centerreach NY

7NY Jimmy Blewett. Howell NJ

7 Rich Parker. Forked River NJ

8 Cam McDermott. Canterbury CT

8 Chris Finocchario. Macedon NY

8 Earl Paules. Palmerton PA

9 Tom Martino Jr. Red Bank NJ

11X Dillon Steuer. Bohemia NY

16 Ron Silk. Norwalk CT

19 Anthony Bello. Newtown CT

20 Eddie McCarthy. Brick NJ

20 Kyle Sysco. Toms River NJ

21 Joe Bertuccio III. Statesville NC

22 TBA Gershow Racing.

24 Andrew Krause. Holmdel NJ

24 Chris Hatton. Deltona FL

25 Brian Robie. Sunapee NH

25nj Chris Andretta. Neptune NJ.

28 Paul Charette. Woodstock CT

28x Jeff Malave. Manchester CT

29 Spencer Davis. Dawsonville GA

32 Tyler Rypkema. Owego NY

36 David Sapienza. Riverhead NY

38 Ricky Moxley. Palm City FL

48 Marcello Rufrano. Northhaven CT

49 Chris Young. Riverhead NY

50 Ronnie Williams. Tolland CT

54 Tommy Catalano. Ontario NY

54C David Catalano. Ontario NY

55x Chuck Zervas. Wesley Chapel FL

55 Jeremy Gerstner. Wesley Chapel FL

55h John Hartwig. Galloway NJ

55 Teddy Hodgdon. Danbury CT

56 Amy Catalano. Ontario NY

59 TBA Steve Mendoza Racing

60 Matt Hirchman. Northampton PA

64 Tyler Catalano. Ontario NY

70 Dylan Slepian. Lake Grove NY

72 Bud McIntyre. New Smyrna Beach FL

73 Paul Hartwig Sr. Galloway NJ

79 Jon McKennedy. Chelmsford MA

82 Craig Lutz. Miller Place NY

00 Chris Dewalt. Easton PA

02 Joey Coulter. New Braunfels TX

07 Patrick Emerling. Holland NY

179 Stephen Kopcik. Newtown CT

602 Mods:

2 Jerry Gradl. Buffalo NY

4 Fred Nees Jr. New Milford CT

11 Matt Ricco. Ponce Inlet FL

16 Ricky Collins. Willow Grove PA

17 Lee Sharpsteen. Waverly NY

17b Bryce Bailey, Waverly NY

24 Christopher Hatton. Ormond Beach FL

26 Ray Fattaruso. Brick NJ

27 Adam LaCicero. Lavallette NJ

27 Evan Rygielski. Wilkes-Barre PA

33 Carsten DiGiantomasso. Jackson NJ

36 Richie Cooper. West Long Branch NJ

38 Jarret DiGiantomasso. Jackson NJ

55 John Gerstner. Wesley Chapel FL

55 Lou Hoguet. Sewel NJ

57 Wally LaCicero. Lavallette NJ

68 Scott Adams. Moscow PA

73 Paul Hartwig Jr. Galloway NJ

73A Paulie Hartwig III. Galloway NJ

74 Jonathan Laureigh. Ship Bottom NJ

00 Jake Nelke. Manahawkin NJ

02 Ryan Fisher. Leonardo NJ

03 Jaden Brown. Kunkletown PA

Super Late Models:

1 Todd Stone. Middlebury VT

4 Erik Jones. Byron MI

7 Jackson Boone. Franklin TN

7 Justin Crider. Statesville NC

9 Brad May. Oviedo FL

12 Derek Griffith. Hudson NH

12 Justin Drawdy. Ft. Pierce FL

15 Gabe Sommers. Plover WI

21 Jesse Love. Redwood City CA

22 Sammy Smith. Johnston IA

26 Jack Smith. Medina OH

39 Morgan Hoover. New Smyrna FL

44 Conner Jones. Fredricksburg VA

44 Justin Mondeik. Gleason WI

58 Rich Clouser. Palm Bay FL

58c John Coffman. Live Oak FL

69 Michael Hinde. Hernando FL

93 Austin Thom. Dundee OR

112 Steve Weaver Jr. Plantation FL

148 Max Calles McDonald. Mission TX

Pro Late Models:

2 Scottie Lamp. Davison MI

5 Jerry Artuso. Sault Ste. Marie ON

7 Cory Casagrande. Stafford Springs CT

7 Dylan Ward. Walkertown NC

11 David Weaver. Plantation FL

12 Chase Williams. Yorkshire NY

12 Derek Griffith. Hudson NH

17 Kevin Folan. North Attleboro MA

20 Chase Johnson. MT. Juliet TN

21 Tommy Neal. Rural Hall NC

24 Dylan Stovall. Wayland MI

24 William Sawalich. Eden Prairie MN

28 Roger Maynor. Bayshore NY

29 Hunter Wright. Lebanon TN

30 Daryn Miller. West Hempstead NY

38 Ricky Moxley. Palm City FL

44 Conner Jones. Fredricksburg VA

45 Mike Mayberry. Naples ME

48 Sam Fullone. North Collins NY

51 Jean Philippe Bergeron. Terrebonne QC

56 Gus Dean. Bluffton SC

66 James Storey. Burlington WI

69 Michael Hinde. Hernando FL

80 Toni Breidinger. Huntersville NC

81 Giovanni Ruggiero. Seekonk MA

83 Cory Hall. Jolicure NB

93 Austin Thom. Dundee OR

99 Mathieu Kingsbury. Mirabel QC

07 Colton Nelson. Meridian ID

149 Emiliano Rodriguez. Guadalajara MX

149 Memphis Villarreal. Corpus Christi TX

Florida Modifieds:

1W Wayne Parker. Mt. Dora FL

4b Alan Bruns. Windermere FL

11 James Humblet. Shiloh, NC

15t Tank Tucker. New Smyrna FL

15 Tim Moore. St. Pete FL

16 David Lebeau. Daytona Beach FL

20 Chris Humblet. Shiloh, NC

24 Bruce Bennett. Orlando FL

26 Bill Burba. Germantown OH

29 Tim Walters Jr. Tavares FL

66 Jerry Symons. New Smyrna FL

77 Hunter Slayton. Richmond VA

79 Joe Aramendia. Seguin TX

81 Terry Fisher JR. Fort Wayne IN

Sportsman:

7 Travis Devendorf. Pompano Beach, FL

10 Wayne Smith Winter Haven FL

14 Adam Briggs. Lakeland FL

16 Tim Sozio. Davie FL

21 Bryton Horner. Tampa FL

25 Timmy Todd. St. Cloud FL

30 Chris Huntoon. Port Charlotte FL

41 James Adams. Edgewater FL

69 Michael Good. St. Cloud MN

02 Dodge Carlbert. Palmetto FL

112 Dave Werning. Palm Coast FL

Pro Trucks:

3 Derek Pugh. West Palm Beach FL

16 Dylan Lebeau. Daytona Beach FL

24 Dalton Smith. Palm Coast FL

31 Max Martin. Sanford FL

99 Richard Lavance. North Port FL

Bomber A:

14 Brandon Monraoe. Orlando FL

27 CJ Creech. Orange City FL

58 William Ballough. Vero Beach FL

76 Leroy Crawford. Deland FL

80 James Partlow. Debary FL

K9 Chuck Rush. Deltona FL

Super Stock:

1H Matt Jarrett. Taft FL

3 Gage Spears. New Smyrna FL

7 Scott Riggleman. Manchester NJ

15 Tyler Prenesti. Key Largo FL

16 David Gould. Melbourne FL

17 Shane Sutorus. Orlando FL

17M Brian Millar. Longwood FL

27 Brian O’Shea. Neptune City NJ

30 Don Duval. Edgewater FL

40 Jay Wooldridge. Palm Bay FL

48 Justin Spears. New Smyrna FL

65 Gregory Harris. Riverhead NY

89 William Hindman. Orlando FL

E-Mods:

29 Tim Walters Jr. Tavares FL

Vintage Cars:

1 Chris Hatton. Deltona FL

3 Matt Cohen. Covington GA

12 Scott Hatton. St. Augustine FL

19 Thomas Turano. Suwanee GA

61 Christopher Hatton. Ormond Beach FL

04 Curt Hatton. Jacksonville FL