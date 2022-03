Winners from Around the State Weekend 2/26/2022 brought to you by Southern Racing Fuels (Sunoco)

4-17 Southern Speedway:

Dwarf A Feature 1 (25 Laps): 1. 22-James McGroarty[2]; 2. 99-Nicholas Ortega[3]; 3. 810-Zach Townsend[4]; 4. 124-Tim Dodson[6]; 5. 56-David Rodriguez[5]; 6. 77-Robert Townsend[8]; 7. 90-Mark Tourville[7]; 8. 17-John Bailey[1]; 9. 33-Robert Beverage[10]; 10. (DNS) 49-Darrell Fisher Heat 1: 1. 17-John Bailey[5]; 2. 99-Nicholas Ortega[3]; 3. 56-David Rodriguez[1]; 4. 77-Robert Townsend[4]; 5. 49-Darrell Fisher[2] Heat 2: 1. 22-James McGroarty[1]; 2. 810-Zach Townsend[2]; 3. 124-Tim Dodson[5]; 4. 33-Robert Beverage[4]; 5. 90-Mark Tourville[3] Street Stock A Feature 1: 1. 74-Bobby Huffstutler[5]; 2. 33-Christopher Loney[8]; 3. 73-Morgan Guin[7]; 4. 13D-Jordan Dahl[6]; 5. 9-Jaylon Borges[3]; 6. 44-Cody Lavance[4]; 7. 5X-Billy Benoit[2]; 8. 9X-Josh Cole[1] Qualifying 1: 1. 74-Bobby Huffstutler[2]; 2. 44-Cody Lavance[4]; 3. 9-Jaylon Borges[3]; 4. 5X-Billy Benoit[5]; 5. 9X-Josh Cole[1] Super Late Model A Feature 1 (100 Laps): 1. 30-Jesse Dutilly[7]; 2. 6-Eric White[5]; 3. 53-Boris Jurkovic[6]; 4. 28-Dylan Bigley[4]; 5. 94-Keith Roggen[3]; 6. 96-John Nutley[1]; 7. 70-Gavin Graham[8]; 8. 51-Michael Atwell[2] Qualifying 1: 1. 30-Jesse Dutilly[6]; 2. 53-Boris Jurkovic[4]; 3. 6-Eric White[2]; 4. 28-Dylan Bigley[5]; 5. 70-Gavin Graham[7]; 6. 94-Keith Roggen[3]; 7. 51-Michael Atwell[8]; 8. 96-John Nutley[1] TQ Midgets A Feature 1 (25 Laps): 1. 30-Steven Hollinger[3]; 2. 7-Rex Hollinger[5]; 3. 63-Rob Kohler[4]; 4. (DNS) 11-Jimmy Wilkins III; 5. (DNS) 5-Jamie Barnum Heat 1: 1. 30-Steven Hollinger[1]; 2. 63-Rob Kohler[2]; 3. 7-Rex Hollinger[3]; 4. 11-Jimmy Wilkins III[4]; 5. (DNS) 5-Jamie Barnum V8 Pure Stocks A Feature 1: 1. 33-Christopher Loney[1]; 2. 5X-Cody Benoit[3]; 3. 73-Morgan Guin[5]; 4. 9-Josh Cole[7]; 5. 5-James Owens[4]; 6. 13D-Jordan Dahl[2]; 7. 57-Roy Parker[6]; 8. (DNS) 22JR-Todd Ansel Heat 1: 1. 33-Christopher Loney[1]; 2. 13D-Jordan Dahl[5]; 3. 5X-Cody Benoit[4]; 4. 5-James Owens[6]; 5. 73-Morgan Guin[3]; 6. 57-Roy Parker[7]; 7. 9-Josh Cole[2]; 8. (DNS) 22JR-Todd Ansel

Auburndale Speedway:

Sportsman:

Adam Briggs

Kevin Macey

Charlie Brown

Cody Brinson

Gary Mcfall

Pro Trucks:

Chase King

Becca Monopoli

Kristen Clements

Cody Mcduffie

Daniel McClain

Mini Cup Young Guns:

Carsen Roberts

Carsen Holt

Kyle Hall

Mini Cup Masters

Kyle Harmon

Kendall Wheeler

Bray Gainey

Scramblers:

Bray Gainey

Matt Miller

Kelly Hahn

Legends:

Lacy Kuehl

Mason Lastra

Jason Baker

Citrus County Speedway:

Open Wheel Modifieds:

Ritchie Smith

Donny Duschesne

Bobby Diestler

Ford Outlaws:

Brayden Boardman

Thomas Peet

Daniel Webster

Ford outlaw fig 8

Thomas Peet

Jesse Veltman

Eric Sharrone

Pure Stock:

David Kingsbury

Sport Wilson

Eric Stokes

Street Stocks:

Jonathan Appleby

Peanut Waller

Jase Henley