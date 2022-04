Tim Gay wins big Street Stock race at East Bay Race way park

Results from East Bay Race Way Park and Photos by Mike Horne

V8 Warriors:

Feature: George Handy (105), Michael Hart (99), Raymond Vann (1), Jason Burnside (12J), Mason Cassidy (17x), Cody Mezyk (40), Wayne Kissam (07), Nick Brown (12), Justin Scarberry (24), Macy Bozeman (58), Daniel Bowman (46). DNS – Mike Wilson (68). DQ – Rhett Wilson (17).

FLORIDA LATE MODELS

Feature: John Wayne Haynes (52), Matt Herlong (131), Cole Crawford (4), Wallace Peacock (P1), Roger Crouse (15), Waylon Haynes (36), Dwayne Dempsey (10), Carl Polk (87B), Timothy O’Dell (38O)

Q MINI SPRINTS

Feature: Bryce Comer (9), Doug Dyal (97D), Jo jo Davis (21W), Charles Landis (12), Josh Davis (9D), Chris Diamond (94)

STREET STOCKS

Feature: Tim Gay (90), Jeff Conyers (47), Paul Davis (10), Matt Bozeman (756M), Kyle Bowman (46K), Thomas Burnside (31), Buck Woodhouse (55), Josh Jones (05), Stephen Hohlbaugh (69). Billy Barstow (756), Rich Livernois Jr. (71). DQ – Randy Johnson (09).

FLORIDA OLD TIME MODIFIEDS

Feature: Dan Darnell (111), Scot Findlay (27), Scott Hait (5p), Rob Taylor (22), Charlie Sanders (7A), Mark Buzbee (H-1), Jamie Frankland (1)