Yoho has gone CRAZY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Showtime Speedway will Celebrate the New Year all weekend Long December 29th – January 1st
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12-31-2021
FIREWORKS
SCHOOL BUS FIGURE 8’S
-
$1000 2. $750 3.$500 4.$400 5.$350 6.$300 thur field
FLORIDA STATE CHAMPIONSHIP OPEN WHEEL MODIFIED QUALIFY
Hose & Hydraulic’s Street Stock
TWO DAY RACE WITH POINT FUND
LEGENDS
Q AUTO ACCIDENT ATTORNEYS POWDER PUFF CROWN VIC
FLORIDA STATE CHAMPIONSHIP SPORTSMAN QUALIFY
CROWN VIC FIGURE 8’S
1-01-2022
FIREWORKS
SCHOOL BUS FIGURE 8’S
-
$1000 2. $750 3.$500 4.$400 5.$350 6.$300 thur field
FLORIDA STATE CHAMPIONSHIP OPEN WHEEL MODIFIED 75 LAPS
Hose & Hydraulic’s Street Stock
TWO DAY RACE WITH POINT FUND
LEGENDS
Q AUTO ACCIDENT ATTORNEYS
POWDER PUFF CROWN VIC
FLORIDA STATE CHAMPIONSHIP SPORTSMAN
75 LAPS
CROWN VIC
OUTLAW FIGURE 8’S
ON THE FASTEST 1/4 MILE IN THE SOUTH FOR INFO
727-561-9646
WHERE THE ACTION IS THE ATTRACTION