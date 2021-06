State of Florida Racing Results for 6/19/2021 Brought to you by RaceDay Saftey

Only two tracks that I am aware of beat Mother Nature this weekend and here are your results:

4-17 Southern Speedway and Events:

4-17 Southern Speedway June 19, 2021 Race Results Sportsman Twin 25’s Qualifying 1. 07 Tyler Scofield 15.084 2. 29 Jeff Guilbault Sr. 15.261 3. 407 Jason Vail 15.278 4. 5x Steve Gill 15.298 5. 87 Keith Lilley 15.320 6. 74 Corey Crisafulli 15.377 7. 56 Brandon Morris 15.378 8. 5 Chad Rutherford 15.454 9. 94 Chris Turner 15.620 10. 00 Sean Harper 15.646 11. 13 Aaron Williamson 15.704 12. 09 Donnie Ollie Jr. 15.781 13. 03 Ross Francisco 15.944 14. 12 Jason Deaton 16.076 15. 65 Rick Reed 16.106 16. 11x Jeff Firestine 16.175 17. 30 Chris Huntoon DNQ 1st 25 Lap Feature 1. 407 Jason Vail 2. 07 Tyler Scofield 3. 29 Jeff Guilbault Sr. 4. 5x Steve Gill 5. 56 Brandon Morris 6. 5 Chad Rutherford 7. 74 Corey Crisafulli 8. 13 Aaron Williamson 9. 94 Chris Turner 10. 00 Sean Harper 11. 03 Ross Francisco 12. 65 Rick Reed 13. 11x Jeff Firestine 14. 12 Jason Deaton 15. 87 Keith Lilley 16. 09 Donnie Ollie Jr. DNS 17. 30 Chris Huntoon DQ’d 2nd 25 Lap Feature 1. 56 Brandon Morris 2. 5x Steve Gill 3. 13 Aaron Williamson 4. 94 Chris Turner 5. 74 Corey Crisafulli 6. 29 Jeff Guilbault Sr. 7. 5 Chad Rutherford 8. 00 Sean Harper 9. 03 Ross Francisco 10. 11x Jeff Firestine 11. 65 Rick Reed 12. 07 Tyler Scofield 13. 407 Jason Vail 14. 12 Jason Deaton 15. 09 Donnie Ollie Jr. DNS 16. 87 Keith Lilley DNS 17. 30 Chris Huntoon DQ’d Modified Mini Twin 25’s Qualifying 1. 55 Thomas Zimmerman 16.428 2. 93 Jeff Firestine 16.456 3. 13 Douglas Daane 16.614 4. 45 Mike Kerrivan 16.644 5. 38 Clint Holmes 16.990 6. 77 Rachelle Rudolph-Tillis 17.005 7. 86 Fred Paravicini 17.058 8. 17 Dan Bump 17.405 9. 177 Brandon Yates 17.641 10. 7 Jason Lester DNQ 11. 2 Jimmy Wood Jr. DNQ 1st 25 Lap Feature 1. 93 Jeff Firestine 2. 86 Fred Paravicini 3. 55 Thomas Zimmerman 4. 13 Douglas Daane 5. 77 Rachelle Rudolph-Tillis 6. 177 Brandon Yates 7. 17 Dan Bump 8. 38 Clint Holmes 9. 2 Jimmy Wood Jr. 10. 45 Mike Kerrivan DNS 11. 7 Jason Lester DQ’d (Weight) 2nd 25 Lap Feature 1. 7 Jason Lester 2. 55 Thomas Zimmerman 3. 93 Jeff Firestine 4. 13 Douglas Daane 5. 86 Fred Paravicini 6. 77 Rachelle Rudolph-Tillis 7. 177 Brandon Yates 8. 45 Mike Kerrivan DNS 9. 38 Clint Holmes DNS 10. 2 Jimmy Wood Jr. DNS 11. 17 Dan Bump DNS V8 Bomber Twin 25’s Qualifying 1. 73 Morgan Guin 17.857 2. 33 Chris Loney 17.863 3. 98 Cody Allen 17.863 4. 5 James Owens 18.107 5. 92 Jeff Guilbault Jr. 18.130 6. 17 Tate Cawthorne 18.425 7. 13D Jordan Dahl 18.434 8. 48 Jesse Gargus 19.039 9. 86 Bubba VanDevender DQ’d “Transmission” 1st 25 Lap Feature 1. 98 Cody Allen 2. 33 Chris Loney 3. 73 Morgan Guin 4. 13D Jordan Dahl 5. 92 Jeff Guilbault Jr. 6. 17 Tate Cawthorne 7. 48 Jesse Gargus 8. 5 James Owens 9. 86 Bubba VanDevender DQ’d “Transmission” 2nd 25 Lap Feature 1. 98 Cody Allen 2. 73 Morgan Guin 3. 33 Chris Loney 4. 13D Jordan Dahl 5. 92 Jeff Guilbault Jr. 6. 17 Tate Cawthorne 7. 48 Jesse Gargus 8. 5 James Owens DNS 9. 86 Bubba VanDevender DQ’d “Transmission” Thunder Truck Heat 1. 87 Skyler Null 2. 69 Tom Pryor 3. 7 Richard Smit 4. 85 David Strickland DQ’d “Brakes” 25 Lap Feature 1. 87 Skyler Null 2. 69 Tom Pryor 3. 7 Richard Smith 4. 85 David Strickland DQ’d “Brakes”

New Smyrna Speedway: