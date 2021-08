Last weekends Winners from around the State of Florida 7/31/2021 Brought to by Southern Racing Fuels #sunocofuelingvictories

Posted are from all tracks we could find results from, if not listed here we could not find them but will add weekly if they are sent to us or told where to look.

Showtime Speedway:

Ford Division A1 128 Mike Coleman 28g Shane Grigsby 15 Shawn Senokossoff Marty Neikens Jr 8 Aaron Anderson 1c Rick Haugh-Racing k9 Thomas Meyer 4 Mark Thomas 63 Mike Wedlick 20 Josh Ryan 0c Richie Anderson 28 Roger Welch Jr 42 Travis Roland 01 John John David Peters DNS

Modified Quialifying 42 Richie Smith 14.516 53 Doug Miller 14.551 45 Stephen Nasse 14.578 00 Michael Goddard 14.590 0x Ryan Walters 14.759 11 Dodge Carlbert 14.788 51 Mark Nelson 14.791 7 Kenneth Nurse 14.843 1x John Anderson 14.887 22 James Ellis 14.916 0 Troy Robinson 14.938 73 Donny Duchesne 14.963 3 Brandon Baker 15.175

Open Wheel Modified 1st Leg of the Triple Crown 42 Richie Smith 45 Stephen Nasse 73 Donny Duchesne 51 Mark Nelson 11 Dodge Carlbert 22 James Ellis 1x John Anderson 3 Brandon Baker 7 Kenneth Nurse 0x Ryan Walters 00 Michael Goddard 0 Troy Robinson 53 Doug Miller DQ

Strictly Stock 00 Buckshot Meixner 1T Harry Bush 2020 Mark Thomas 16 David Durham 9b Derek Bragg 03T Charles Paris Jr DQ

Mini Stock 7 Kevin Grant 57 Sonny Lane 12 Von Overbeck 96 Cody Holly 03T Patrick Tabb 47 John Sofield 111 Timothy Simmons 7p Craig Pollett 88 Jason Simmons 15 Brian Potvin 2j Joe Clites 69 Jay Zolciak Jr 69g Danny Fox 77 Matt Miller DNS 357 Brett Fleming DNS 16 Ken Smith DQ

Racecars of Yesterday 84 Art Danielson 4H Dave Edwards 33 Bob Mulready 400 Tim Brush 27 Scot Findlay Robert Campbell 57 Scott Hait 26 David Davis

Champ Karts 23 Sabrina Heffner 88 Cooper Gaul 15 Richard Bridges 1 Rudy Rodrigez 81 Austin Gardner 4 Brianna Rodriguez

Ford Division B2 22D David Bailey 63 James Grigsby 8 Joe Littlewood 18 Fred Wilson 15 Bill Ringheisen 128 Rob Lidwell 20 Austin Dunham K9 John Vandenbosch 42 Robert Stofel 1c Lyman Miller 0c Ronald Specht 28 Kelsey Ecker 0 Mickey McGee 01 Philip Knapp 85 Josh Shaw 7 John Vandenburg 4 Rick Hanley

Citrus county Speedway:

New Smyrna Speedway:

7/31/2021 at New Smyrna Speedway Orange Blossom Woodworks Bomber B A Feature 1 (20 Laps): 1. 69-Shane Sutorus[2]; 2. 51-Wes Railing[1]; 3. 93-John Gross[4]; 4. 21-Mike Dahm[6]; 5. 17-Bobby Holley[5]; 6. 58-Ben Seay[3] Heat 1 (8 Laps): 1. 69-Shane Sutorus[5]; 2. 51-Wes Railing[1]; 3. 58-Ben Seay[4]; 4. 93-John Gross[2]; 5. (DNS) 17-Bobby Holley David Rogers Super Late Models A Feature 1 (50 Laps): 1. 9-Brad May[2]; 2. 17-Nick Neri[3]; 3. 7-Charlie Ayers[5]; 4. 21-Jeff Choquette[1]; 5. 27-Bobby Good[4] Qualifying 1: 1. 9-Brad May; 2. 21-Jeff Choquette; 3. 17-Nick Neri; 4. 27-Bobby Good; 5. 7-Charlie Ayers E-Mod A Feature 1 (25 Laps): 1. 2H-Matt Jarrett[2]; 2. 41-Jeffrey White[1]; 3. 52-Hank Baker[6]; 4. 7-Ken Copley[7]; 5. 4-Michael Mark[4]; 6. 15-Bruce Packer[5]; 7. 17-Curtis Robinson[8]; 8. 21-Mike Dahm[9]; 9. 16-Dylan LeBeau[3] Heat 1 (8 Laps): 1. 2H-Matt Jarrett[6]; 2. 41-Jeffrey White[4]; 3. 16-Dylan LeBeau[2]; 4. 4-Michael Mark[1]; 5. 15-Bruce Packer[3]; 6. 52-Hank Baker[7]; 7. 7-Ken Copley[8]; 8. 17-Curtis Robinson[5] LKQ Super Stocks A Feature 1 (25 Laps): 1. 16-David Gould[6]; 2. 30-Don Duval[5]; 3. 48-Justin Spears[4]; 4. 67-Greg “scoot” Dame[3]; 5. 17-John Hodge[7]; 6. 56-Bobby Holley[2]; 7. 3-George Spears[1]; 8. 37-Steven Metts[9]; 9. 75-Brian Millar[8] Heat 1 (8 Laps): 1. 56-Bobby Holley[4]; 2. 3-George Spears[2]; 3. 67-Greg “scoot” Dame[3]; 4. 48-Justin Spears[5]; 5. 30-Don Duval[8]; 6. 16-David Gould[7]; 7. 17-John Hodge[6]; 8. 75-Brian Millar[1]; 9. 37-Steven Metts[9]

North Florida Speedway:

Results Street Stock feature

2. Jason Garver #74

3. Robo Hutchinson #11

4. Brad Nixon #119

6. Jonathan Crain #31

7. Heath Walker #55

10. Brian Scott #14S

11. Shane Taylor #5

14. Nathan Powell #99

15. Jesse Smith #3 [DNS]

16. William Killinger #22 [DNS]

Results Mods Vs. EMods feature

1. Jason Garver #27 2. Kevin Dugger #7 3. Josh Sanford #1S 4. Kyle Wiggins #51 5. Trevor Senterfitt #8 6. Jamie Green #91 7. Trevor McKinley #77 8. Clint Gillen #17 9. Andy Olson #`13 10. Jarrett Hughes #5 11. Josh Hughes #5H 12. Jeremiah Baker #94 13. Sean Monaghan #21 [DNS]

Results American Late Model Super Series feature 1. Nevin Gainey #17G 2. Travis Varnadore #41V 3. Steve Mathis #95 4. Jason Garver #74 5. Brandon Catto #59C 6. Daniel Woody #29 7. Charly Ally #9 8. Dylan Browning #41 9. Larry Anderson #51 10. Josh Bedenbaugh #63 11. Brian Scott #14S 12. Alan McKinney #52 13. Shane Dayhaw #21S 14. David Markham #50 15. Richard Ferry #17 16. Garrett Bullington #97 17. J.O. Nobles #18 18. Hunter Boyd #6 19. Dave Ponton #10X 20. Adam Boyd #6B [DNS] 21. Adam Bedenbaugh #26 [DNS]

Thunder Stocks feature results

2. Shawn Taylor #83

3. Dean Jarvis #73

4. Shane Taylor #82

5. Devin Walker #58

6. Chris Pearce #23

7. Seth Caudill #44R

8. Billy Brock #4B

9. Ralph Smith #882

10. Dennis Peterson #27

11. Jack DePriest #3

12. John Warner #10W

13. Cameron Metts #G14

14. Doug Hughes #1

15. Eddie Gainey #41

16. Shawn Creech #07

17. Jason Garver #01

18. Vincent Randi #46R

19. Timmy Roach #44

20. Daniel Lewis #L55

21. Billy Rathel #18

22. Chris Peck #65

23. Cory Howard #4H

24. Clyde Shope #89 [DNS]

25. Brandon Givens #9 [DNS]

Box stocks: