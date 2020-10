Danny Caylor takes the Championship Belt in the Street stock Battle Royal at 4-17 Southern Speedway





Full Video Below:

https://www.facebook.com/375135059613366/videos/4834716419879764



4-17 Southern Speedway

October 10, 2020

Race Results

Street Stock

Qualifying

1. 7 Danny Caylor 15.814

2. 34 Jeff Dufresne 16.144

3. 22 Ricky Bullard Jr. 16.285

4. 51 Jarrett Cornell 16.362

5. 15 Steve Duerr 16.567

6. 3 Duane Best 16.605

7. 72 David Weinrich 16.620

8. 3x Matt Morr 16.695

9. 51x Joe Garard III 16.729

10. 4 Jeff Firestine 17.050

11. 58 Larry Fayley 17.063

12. 51t Garrett Thompson DNQ

13. 30 Chris Huntoon 16.039-DQ’d

14. 98 Cody Allen 16.131-DQ’d

Feature 100 Laps

1. 7 Danny Caylor

2. 34 Jeff Dufresne

3. 51t Garrett Thompson

4. 3x Matt Morr

5. 22 Ricky Bullard Jr.

6. 51x Joe Garard III

7. 72 David Weinrich

8. 3 Duane Best

9. 58 Larry Fayley

10. 51 Jarrett Cornell

11. 15 Steve Duerr

12. 4 Jeff Firestine

13. 98 Cody Allen –Dq’d Spoiler

14. 30 Chris Huntoon – Dq’d Spoiler

Winged Sprints

Heat 1

1. 5s Mickey Kempgens

2. 59x John Inman

3. 88a Sport Allen

4. 5 Daniel Miller

5. 55 Tommy Nichols

6. J1 Michael Tharp

7. 83 Albert Ferianc

Heat 2

1. 555 Shane Butler

2. 36 Troy DeCaire

3. 11 Joey Aguilar

4. 4 Travis Bliemeister

5. 92 Ryan Adema III

6. 1 Stan Butler

Feature 40 Laps

1. 36 Troy DeCaire

2. 59x John Inman

3. 5 Daniel Miller

4. 11 Joey Aguilar

5. 88a Sport Allen

6. J1 Michael Tharp

7. 55 Tommy Nichols

8. 4 Travis Bliemeister

9. 1 Stan Butler

10. 44 Gary Wiggins

11. 92 Ryan Adema III

12. 555 Shane Butler

13. 83 Albert Ferianc

14. 5s Mickey Kempgens

V8 Bombers

Heat 1

1. 86 Bubba VanDevender

2. M24 Mike Shelton

3. 17 Ryan Meiser

4. 13d Jordan Dahl

5. 16 Josh Gorniak

6. 20 Kenny Gardiner

Heat 2

1. 7 Blaine Baer

2. 4 Kenny Gibson

3. 21 Logan Allen

4. 10 Pat Martin

5. 22jr Todd Ansel

6. 17x Joey Gentry

Feature 25 Laps

1. 7 Blaine Baer

2. 13d Jordan Dahl

3. 86 Bubba VanDevender

4. 17 Ryan Meiser

5. 16 Josh Gorniak

6. M24 Mike Shelton

7. 21 Logan Allen

8. 20 Kenny Gardiner

9. 10 Pat Martin

10. 22jr Todd Ansel

11. 17x Joey Gentry

12. 4 Kenny Gibson

TQ Midgets

Heat

1. 11 Jimmy Wilkins III

2. 30 Steven Hollinger

3. 2 Al Seitz

4. 6 Stuart Chamberlain

5. 44 Nikolas Andrade

6. 22 Herman Andrade

7. 63 Rob Kohler

Feature 25 Laps

1. 63 Rob Kohler

2. 30 Steven Hollinger

3. 2 Al Seitz

4. 6 Stuart Chamberlain

5. 22 Herman Andrade

6. 44 Nikolas Andrade

7. 11 Jimmy Wilkins III

Oultaw Modified

Heat 1

1. 7 Kyle Rice

2. 52 Glen Evon

3. 71 Herman Delgado

4. 51 John Pollard Jr.

Heat 2

1. 10 Troy DeCaire

2. 26 Lucas Rodriguez

3. 42 Matt Morr

4. 41 Michael Endee

5. 5 Steven Hollinger

Feature 25 Laps

1. 10 Troy DeCaire

2. 7 Kyle Rice

3. 41 Michael Endee

4. 42 Matt Morr

5. 52 Glen Evon

6. 71 Herman Delgado

7. 26 Lucas Rodriguez

8. 5 Steven Hollinger

9. 51 John Pollard Jr.