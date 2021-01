Chase King Wins First Pro truck race of his Young Career at Auburndale Speedway



Chase King picks up a huge win running the outside at Auburndale Speedway.









Full Results:



Results for 1/9/2021

Pro Trucks

1. Chase King

2. 59x Becca Monopoli

3. 92 Brennan Pletcher

4. 00g Gavin Graham

5. 57 Brey Holmes

6. 11jr Carter Brown

7. 44 Paul Grynewicz

8. 21h Bryton Horner

9. 69 William Kerns

10. 5k Kristin Clements

11. 31 Jacob Nicoletti

12. 22 Chuck Harrison

13. 94 Dodge Carlbert

14. 11 Charlie Brown

Scramblers

1. 15 Brian Potvin

2. 1k Guy Kolmel

3. 10k Guy Kolmel Sr

4. 86 Michael Wright

5. 6p Joe Pitchford

6. 51 Dave Canfield

77 Matt Miller- DQ – unsportsmanlike conduct

96 Zach Ware DNS

27 Zach Guy DNS

2j Joe Clites DNS

Mod Mini

1. 2 Nick Cummins

2. 29c Matt Cummins

3. 77 Lee Davis

4. 32 Dean Butrum

5. 27 Larry Goolsby

6. 22 Kendall Wheeler

7. 122 Darrell Gallison

8. 8 Jason Stifle

13 Doug Daane Jr DNS

Modifieds

1. 9 Cody Allen

2. 42 Richie Smith

3. 15 Gator Hise

4. 1 Roger Blevins

5. 888 Craig Cuzzone

6. 51 Mark Nelson

7. 4jr Doc McKinney

8. 35 Gregory Krom

9. 78 Cory Lane

10. 11 Dodge Carlbert

11. 101 Jason Swilley