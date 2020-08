4-17 Southern Speedway won against mother nature Saturday night to put on a great show for the fans.



The rain tried to take the win Saturday night but the great team at 4-17 fought back and took the win. The crew dried the track and put on a great show for the fans.



Results and Bomber feature below:



https://www.facebook.com/Sunshine-State-Racing-375135059613366/videos/379600656356836/

4-17 Southern Speedway

August 8, 2020

Race Results

Florida Pro Truck Series

Qualifying

1. 84 Billy VanDevender 15.776

2. 37 Nick Hernandez 15.828

3. 28 Dylan Bigley 15.874

4. 92 Brennon Pletcher 15.931

5. 3 Derek Pugh 15.940

6. 27 Cody Krucker 16.073

7. 24x Chase King 16.089

8. 59x Becca Monopoli 16.159

9. 57 Brey Holmes 16.271

10. 12 Granger Perra 16.278

11. 00 Gavin Graham 16.316

12. 41w Jeff White 16.324

13. 35 Michael Whipple 16.403

14. 21 LeRoy Moore 16.404

15. 19 Colt Cecil 16.516

16. 15 Travis Soukup 17.148

17. 24h Augie Hahn 17.551

Feature 50 Laps

1. 28 Dylan Bigley

2. 37 Nick Hernandez

3. 3 Derek Pugh

4. 27 Cody Krucker

5. 92 Brennon Pletcher

6. 59x Becca Monopoli

7. 57 Brey Holmes

8. 84 Billy VanDevender

9. 24x Chase King

10. 12 Granger Perra

11. 41w Jeff White

12. 21 LeRoy Moore

13. 35 Michael Whipple

14. 24h Tom Pryor

15. 19 Colt Cecil

16. 00 Gavin Graham

17. 15 Travis Soukup

18. 24 Donnie Burkhalter

A-Modified

Qualifying

1. 71 L.B. Skaggs 16.924 (New Track Record)

2. 36 Stuart VanDevender 16.935

3. 19 Tommy Schnader 17.348

4. 98 Brian Yocom 17.369

5. 310 Richard LaVance 17.450

6. 12 Eric Rudd 17.559

7. 37 Dan Scott 17.627

8. 15 Stephen Stone 17.699

9. 16 Wally Smith 17.712

10. 5 Scott Kleiber 17.767

11. 4 Rick Reed 17.888

12. 1 Dustin Breden 17.954

13. 86 James Castleberry Jr. DNQ

Feature 25 Laps

1. 71 L.B. Skaggs

2. 19 Tommy Schnader

3. 310 Richard LaVance

4. 98 Brian Yocom

5. 16 Wally Smith

6. 4 Rick Reed

7. 1 Dustin Breden

8. 15 Stephen Stone

9. 36 Stuart VanDevender

10. 12 Eric Rudd

11. 37 Dan Scott

12. 5 Scott Kleiber

Thunder Truck

Heat 1

1. 69 Tom Pryor

2. 1 Joe Shaver

3. 11 Paul Graham

4. 00 Marc Sweetman

Heat 2

1. 8 Mike Bialecki

2. 99 Patrick Hutcherson

3. 63 James Wright

4. 7 Richard Smith

Feature 25 Laps

1. 8 Mike Bialecki

2. 69 Tom Pryor

3. 99 Patrick Hutcherson

4. 1 Joe Shaver

5. 63 James Wright

6. 00 Marc Sweetman

7. 11 Paul Graham

8. 7 Richard Smith

Outlaw Modified

Heat 1

1. 51 John Pollard

2. 52 Glen Evon

3. 71 Herman Delgado

4. 5 Eugene Connell III

Heat 2

1. 11 Kevin Campbell

2. 41 Rick Mills

3. 26 Lucas Rodriquez

4. 42 Matt Wedgewood

Feature 25 Laps

1. 26 Lucas Rodriquez

2. 11 Kevin Campbell

3. 41 Rick Mills

4. 42 Matt Wedgewood

5. 52 Glen Evon

6. 51 John Pollard

7. 71 Herman Delgado

8. 5 Eugene Connell Jr.

V8 Bomber

Heat 1

1. 17 Ryan Meiser

2. 13d Jordan Dahl

3. 86 Bubba VanDevender

4. 7 Blaine Baer

5. 20 Kenny Gardiner

6. 57 Roy Parker

Heat 2

1. 99 Richard LaVance

2. 80x Chad Cummings

3. 1 Jeff Firestine

4. 16 Josh Gorniak

5. 13 Steve Slaughter

6. 17x Joey Gentry

Feature 25 Laps

1. 17 Ryan Meiser

2. 7 Blaine Baer

3. 86 Bubba VanDevender

4. 13d Jordan Dahl

5. 20 Kenny Gardiner

6. 80x Chad Cummings

7. 99 Richard LaVance

8. 16 Josh Gorniak

9. 57 Roy Parker

10. 13 Steve Slaughter

11. 1 Jeff Firestine

12. 17x Joey Gentry