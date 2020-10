Traveling Troy DeCaire Wins the BG Products Southern Sprint Car shootout Series at the 4-17 Southern Speedway



It has been a few races but troy DeCaire finds victory lane Saturday night in the Sprint car 40 lap Feature at 4-17 Southern Speedway.



Full Video of race below:













Winged Sprints

Heat 1

1. 5s Mickey Kempgens

2. 59x John Inman

3. 88a Sport Allen

4. 5 Daniel Miller

5. 55 Tommy Nichols

6. J1 Michael Tharp

7. 83 Albert Ferianc

Heat 2

1. 555 Shane Butler

2. 36 Troy DeCaire

3. 11 Joey Aguilar

4. 4 Travis Bliemeister

5. 92 Ryan Adema III

6. 1 Stan Butler

Feature 40 Laps

1. 36 Troy DeCaire

2. 59x John Inman

3. 5 Daniel Miller

4. 11 Joey Aguilar

5. 88a Sport Allen

6. J1 Michael Tharp

7. 55 Tommy Nichols

8. 4 Travis Bliemeister

9. 1 Stan Butler

10. 44 Gary Wiggins

11. 92 Ryan Adema III

12. 555 Shane Butler

13. 83 Albert Ferianc

14. 5s Mickey Kempgens



