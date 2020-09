BG Products Southern Sprintcar Shootout Series makes return this weekend to Showtime Speedway

https://www.facebook.com/watch/?v=248594519828307&extid=sCWj1u2KYVXDyVf3

Event info for the Showtime Speedway

Format: Winged, Time Trials and 44 lap Feature

Race Day Times:

5pm Pit Gates

5:30 to 6:30 Practice

6:45 Drivers Meeting

7:00 Racing