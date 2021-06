Winners from around the State of Florida last weekend 5/29/2021 Brought to you from Signsfast Superstore

4-17 Southern Speedway:

4-17 Southern Speedway May 29, 2021 Race Results Wheelman Sportsman Series Qualifying 1. 07 Tyler Scofield 15.239 2. 28 Jeff Guilgault 15.334 3. 5 Chad Rutherford 15.364 4. 5x Steve Gill 15.402 5. 407 Jason Vail 15.427 6. 63 Tim Alexander 15.436 7. 9 Brooke Storer 15.437 8. 69 Rex Struble 15.440 9. 17 Jason Rendell 15.450 10. 87 Keith Lilley 15.467 11. 56 Brandon Morris 15.472 12. 19 Kevin Macy 15.490 13. 59 Jake Perkins 15.519 14. 67x Colin Allman 15.521 15. 92 Joe Winchell 15.530 16. 74 Corey Crisafulli 15.541 17. 54 Scott Bramlett 15.570 18. 16 Tim Sozio 15.603 19. 10 Joe Hamilton 15.719 20. 65 Rick Reed 15.857 21. 27 Kip McVey 15.969 22. 73 Mark Peterson 16.131 50 Lap Feature 1. 07 Tyler Scofield 2. 407 Jason Vail 3. 5x Steve Gill 4. 69 Rex Struble 5. 56 Brandon Morris 6. 17 Jason Rendell 7. 5 Chad Rutherford 8. 67x Colin Allman 9. 29 Jeff Guilbault 10. 65 Rick Reed 11. 10 Joe Hamilton 12. 59 Jake Perkins 13. 63 Tim Alexander 14. 19 Kevin Macy 15. 9 Brooke Storer 16. 92 Joe Winchell 17. 16 Tim Sozio 18. 54 Scott Bramlett 19. 27 Kip McVey 20. 74 Corey Crisafulli 21. 73 Mark Peterson 22. 87 Keith Lilley DQ’d Conduct Open Wheel Modified Qualifying 1. 9 Cody Allen 15.240 2. 91 Ander Jackson 15.325 3. 0x Ryan Walters 15.388 4. 94 Dalton Nelson 15.425 5. 1 Roger Blevins 15.506 6. 73 Donny Duchesne 15.570 7. 71 L.B. Skaggs 15.672 8. 11 Dodge Carlbert 15.705 9. 3 Brandon Baker 15.707 10. 29 Bobby Mobley 16.052 11. 7 Ken Nurse Jr. DNQ Twin 35 #1 1. 9 Cody Allen 2. 91 Ander Jackson 3. 0x Ryan Walters 4. 94 Dalton Nelson 5. 73 Donny Duchesne 6. 1 Roger Blevens 7. L.B. Skaggs 8. 3 Brandon Baker 9. 11 Dodge Carlbert 10. 29 Bobby Mobley 11. 7 Ken Nurse Jr. DNS Twin 35 #2 1. 9 Cody Allen 2. 71 L.B. Skaggs 3. 0x Ryan Walters 4. 91 Ander Jackson 5. 1 Roger Blevens 6. 3 Brandon Baker 7. 73 Donny Duchesne 8. 36 Stuart VanDevender 9. 78 Cory Lane 10. 1x Roy Healy 11. 29 Bobby Mobley 12. 94 Dalton Nelson 13. 11 Dodge Carlbert 14. 7 Ken Nurse Jr. DNS A-Modified Heat 1 1. 72 Karlin Ray 2. 36 Stuart VanDevender 3. 15 Stephen Stone 4. 78 Cory Lane 5. 99 Amber Higbee 6. 16 Wally Smith DNS Heat 2 1. 1 Bobby Mobley 2. 15H Curtis Harrington 3. 20 Carl Jones 4. 37 Dan Scott 5. 71 Fred Talano Feature 25 Laps 1. 36 Stuart VanDevender 2. 72 Karlin Ray 3. 15H Curtis Harrington 4. 1 Bobby Mobley 5. 15 Stephen Stone 6. 20 Carl Jones 7. 71 Fred Talano 8. 78 Cory Lane 9. 37 Dan Scott 10. 99 Amber Higbee TQ Midget Heat 1. 11 Jimmy Wilkins III 2. 63 Rob Kohler 3. 30 Stephen Hollinger 4. 52 Jamie Barnum Feature 25 Laps 1. 11 Jimmy Wilkins III 2. 30 Stephen Hollinger 3. 52 Jamie Barnum 4. 63 Rob Kohler

Auburndale Speedway: