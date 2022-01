Winners from around the State of Florida last weekend 1/8/2022 brought to you Sunoco and Southern Racing Fuels

New Smyrna Speedway:

1/8/2022 at New Smyrna Speedway

Bomber A Bomber Feature (20 Laps): 1. 81-Jim Snyder[9]; 2. 3-Eddie Evans[11]; 3. K9-Chuck Rush[5]; 4. 7-Aaron Foye[8]; 5. 54-Larry Masters[2]; 6. 52-Ben Seay[10]; 7. 88-Todd Smith[7]; 8. 80-James Partlow[12]; 9. 111-Yuniel Diaz[1]; 10. 27-CJ Creech[6]; 11. 11-David Landrie[3]; 12. (DNS) 2-Daniel Beasley David Rogers Super Late Models A Feature 1 (200 Laps): 1. 26P-Bubba Pollard[2]; 2. 9-Brad May[1]; 3. 30-Jesse Dutilly[4]; 4. 26-Jesse Love[3]; 5. 43-Daniel Dye[5]; 6. 27-Bobby Good[6]; 7. 7-Jackson Boone[7]; 8. 44-Conner Jones[9]; 9. 69-Michael Hinde[8]; 10. 43M-JD McClary[10]; 11. (DNS) 39-Morgan Hoover Qualifying 1: 1. 30-Jesse Dutilly, 00:17.586[9]; 2. 26-Jesse Love, 00:17.634[7]; 3. 26P-Bubba Pollard, 00:17.662[11]; 4. 9-Brad May, 00:17.668[8]; 5. 43-Daniel Dye, 00:17.678[3]; 6. 27-Bobby Good, 00:17.690[1]; 7. 7-Jackson Boone, 00:17.721[4]; 8. 69-Michael Hinde, 00:17.752[6]; 9. 44-Conner Jones, 00:18.017[10] E-Mod E-Mod Feature: 1. 41-Jeffrey White[2]; 2. 16-Dylan LeBeau[1]; 3. 4-Michael Mark[4]; 4. 9-Art Kunzeman[5]; 5. 93-Russell Moore[3]; 6. 18-Travis Soukup[6]; 7. (DNS) 5-John Compagnone The Vintage Cars A Feature 1 (20 Laps): 1. 19-Thomas Turano[6]; 2. 61X-Christopher Hatton[3]; 3. 1-Chris Hatton[1]; 4. 11-Tony Pereira[9]; 5. 12-John Hatton[2]; 6. 0-Scott Cutter[8]; 7. 3-Matt Cohen[7]; 8. 04-Curt Hatton[10]; 9. 88-Colin Smith[4]; 10. 34-Tobi Smith[5] LKQ Super Stocks Super Stocks Feature (25 Laps): 1. 04-Doug Samion[1]; 2. 48-Justin Spears[2]; 3. 44-Butch Herdegen[4]; 4. 16-David Gould[6]; 5. 17-Shane Sutorus[3]; 6. 23-Ed Barber[5]; 7. 3-Gage Spears[7] J&C Gradall Modifieds Modified Feature (20 Laps): 1. 66-Jerry Symons[2]; 2. 41-Jeffrey White[1]; 3. 29-Aaron Overman[3] Pro Late Model A Feature 1: 1. 9-Brad May[4]; 2. 69-Michael Hinde[3]; 3. 33-Dustin Smith[2]; 4. 9X-Austin Somero[1]; 5. 24R-Isabella Robusto[6]; 6. 15-Jean Philippe Bergeron[5]; 7. 44-Conner Jones[8]; 8. 99-Mathieu Kingsbury[7]; 9. 5-Caesar Bacarella[10]; 10. 96-Katie Hettinger[9]; 11. 24-Dalton Smith[13]; 12. 10-Blake Suttie[12]; 13. 57-Jeff Johnston[11] Qualifying 1: 1. 9-Brad May, 00:18.207[12]; 2. 69-Michael Hinde, 00:18.211[5]; 3. 33-Dustin Smith, 00:18.221[2]; 4. 9X-Austin Somero, 00:18.227[13]; 5. 15-Jean Philippe Bergeron, 00:18.271[11]; 6. 24R-Isabella Robusto, 00:18.308[14]; 7. 99-Mathieu Kingsbury, 00:18.324[7]; 8. 44-Conner Jones, 00:18.333[10]; 9. 96-Katie Hettinger, 00:18.386[8]; 10. 5-Caesar Bacarella, 00:18.599[3]; 11. 57-Jeff Johnston, 00:18.607[9]

Auburndale Speedway:

Wheel Man Series Sportsman top 5:

Jake Perkins

Kevin Macy

Brandon Morris

Ricky Anderson

LJ Grimm

Legends:

Noah Mesa

Willy Cuddy

Evan Bookmiller

Lacy Kuehul

Mike Verhaagh

Pure Stocks:

George Gorham

Brandon Bones Duchschere

Bobby Mobely

James Wright III

Roger Blevins

Scramblers:

Bray Gainey

TJ Crews

Dustin Kirkland

John Sofield

Chance Saucerman

A-Mods:

Karlin Ray

Bobby Mobley

Jason Deaton

Tom Riser

Eric Rudd