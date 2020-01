Sunshine State Racing Weekly results fueled by Sunoco

Here are last weeks results: ( as soon as we get Auburndale they will be added)

#SunocoFuelingVictories

Sunshine State Results Week of 1/20/2020

Eastbay Raceway Park

Winter Nationals

Monday, January 20th, 2020

UMP OWM

1. Devin Dixon (313)

2. Kevin Adams (23D)

3. Nick Allen (21A)

4. Kyle Bronson (33B)

5. Tyler Nicely (25)

6. Brad DeYoung (7)

7. Brian Skaggs (20)

8. Shane Burrows (70B)

9. Bryan Bernhardt (B69)

10. Phillip Cobb (03)

11. Mark Dickson (0)

12. Spencer Hughes (11H)

13. Mavrick Varnadore (4)

14. Jason Hughes (12H)

15. Mike Potosky (M20)

16. Dale Kelley (22)

17. Anthony Slusher (2)

18. Clay Harris (21J)

19. Travis Varnadore (205)

20. Ray Bollinger (77)

21. Jessie Wisecarver (65)

22. Lucas Lee (12)

Street Stocks

1. Richie Stephens

Tuesday, January 21st, 2020

UMP OWM

1. Shane Burrows (70B)

2. Jason Hughes (12H)

3. Tait Davenport (18)

4. Bryan Bernhardt (B69)

5. Lucas Lee (12L)

6. Devin Dixon (313)

7. Kevin Adams (23D)

8. Nick Allen (21A)

9. Kyle Bronson (33B)

10. Mike Potosky (M20)

11. Dale Kelley (22)

12. Mavrick Varnadore (4)

13. Tyler Nicely (25)

14. Bill Roberts (5R)

15. Curt Myers (1M)

16. Brad DeYoung (7)

17. Jeff Mathews (33)

18. Chris Wilson (127)

19. Clay Harris (21J)

20. Jesse Wisecarver (65)

21. Spencer Hughes (11)

22. Roger Crouse (15)

23. Jeremy Rayburn (12)

24. Todd Neiheiser (72)

Street Stocks

1. Richie Stephens

Wednesday, January 22nd, 2020

UMP OWM

1. Lucas Lee (12)

2. Devin Dixon (313)

3. Tyler Nicely (25)

4. Kyle Bronson (33B)

5. Tait Davenport (18)

6. Mike Potosky (M20)

7. Todd Neiheiser (72)

8. Spencer Hughes (11)

9. Mavrick Varnadore (4)

10. Roger Crouse (15)

11. Jason Hughes (12H)

12. Anthony Slusher (2)

13. Kevin Adams (23D)

14. Jeff Mathews (33)

15. Travis Varnadore (205)

16. Brian Skaggs (20)

17. Chris Wilson (127)

18. Brad DeYoung (7)

19. Dale Kelley (22)

20. Brad Goff (41)

21. Jesse Wisecarver (65)

22. Jeremy Rayburn (12)

23. Shane Burrows (70B)

24. Bryan Bernhardt (B69)

STREET STOCKS

1. Richie Stephens (69)

2. Nick Hebrank (24)

3. Tim Powers (44)

4. Race McMahon (45)

5. Justin Rodgers (05)

6. Josh Sigler (19)

7. Justin Meeks (10)

8. Tim Gay (29)

9. Marco Reyes (93R)

10. Chris Combs (14)

11. James McKeown (60)

12. John Bradley (99)

13. Christopher Combs (30)

14. DNS – Nick Brown (12)

Thursday, January 23rd, 2020

UMP OWM

1. Shane Burrows (70B)

2. Kevin Adams (23D)

3. Spencer Hughes (11)

4. Travis Varnadore (205)

5. Devin Dixon (313)

6. Jason Hughes (12)

7. Tait Davenport (18)

8. Tyler Nicely (25)

9. Phillip Cobb (03)

10. Chad Williamson (03)

11. Jesse Wisecarver (65)

12. Brian Skaggs (20)

13. Chris Wilson (127)

14. Nick Allen (21A)

15. Mike Potosky (M20)

16. Donnie Moran (2A)

17. Lucas Lee (12L)

18. Bryan Bernhardt (B69)

19. Kyle Bronson (33B)

20. Jeff Mathews (33)

21. Ray Bollinger (77)

22. Brad Goff (41)

23. Dale Kelley (22)

24. Clay Harris (21J)

STREET STOCKS

1. Thomas Pratt (22)

2. Richie Stephens (69)

3. Tim Powers (44)

4. Jerry Bruce (35)

5. Tommy Hill (1H)

6. Nick Brown (12)

7. Nick Hebrank (24)

8. Tim Gay (29)

9. Josh Sigler (19)

10. Jason Harrison (69H)

11. Marco Reyes (93R)

12. Justin Rodgers (05)

13. Chris Combs (14)

14. Race McMahon (45)

15. Jacob Bell (77)

16. Dean Watson (46D)

17. James McKeown (60)

18. DNS – Justin Meeks

Friday, January 24th, 2020

UMP OWM

1. Kevin Adams (23D)

2. Devin Dixon (313)

3. Jeff Mathews (33)

4. Lucas Lee (12)

5. Spencer Hughes (11)

6. Shane Burrows (70B)

7. Tyler Nicely (25)

8. Kyle Bronson (33B)

9. Mavrick Varnadore (4)

10. Dale Kelley (22)

11. Mark Dickson (0)

12. Todd Neihesier (72)

13. Nick Allen (21A)

14. Mike Potosky (M20)

15. Donnie Moran (2A)

16. Brian Skaggs (20)

17. Travis Varnadore (205)

18. Brad DeYoung (7)

19. Tait Davenport (18)

20. Jason Hughes (12)

21. Jesse Wisecarver (65)

22. Billy Howard (47)

23. Curt Myers (1M)

24. Chris Wilson (127)

25. Bryan Bernhardt (B69)

26. Roger Crouse (15)

STREET STOCKS

1. Richie Stephens (69)

2. Thomas Pratt (22)

3. Nick Brown (12)

4. Dean Watson (46D)

5. Nick Hebrank (24)

6. Ken Lawrence (38)

7. Jason Harrison (69H)

8. Thomas Braswell (67)

9. Justin Rodgers (05)

10. Josh Sigler (19)

11. Tim Powers (44)

12. Raymond Folwell (3)

13. Tim Gay (29)

14. Race McMahon (45)

15. James McKeown (60)

16. Justin Meeks (10)

17. Rhett Wilson (17)

18. Jerry Bruce (35)

19. DNS – Marco Reyes (93R)

20. Chris Combs (14)

Saturday January 25th, 2020

Showtime Speedway

3rd Annual Rick Sirmans Memorial

Super Mini Late Models

1 #12 Eric Cuchta Super Mini Late Models

2 #40 Dennis Valdez Super Mini Late Models

3 #71 Wayne Anderson Super Mini Late Models

4 #24 Chris Thornton Super Mini Late Models

5 #58 Ronnie Larson Super Mini Late Models

6 #8 Dylan Reynolds Super Mini Late Models

7 #4 Phil Harp Super Mini Late Models

8 #44 Michael Lawhon Super Mini Late Models

9 #5 Erik Lowry Super Mini Late Models

10 #22D John DeGeorge Super Mini Late Models

11 #V3 Rex Christensen Super Mini Late Models

12 #55 Tom Zimmerman Super Mini Late Models

13 #80 Justin Ryan Super Mini Late Models

14 #33 Kasey Kilfoyl Super Mini Late Models

15 #124 Roy Hosmer Super Mini Late Models

16 #06 Jay Zolciak Super Mini Late Models

17 #1 James Glover Super Mini Late Models

18 #05 Richard Kelley Super Mini Late Models

19 #61 Colton Bettis Super Mini Late Models

20 #19 Shane Sotoros Super Mini Late Models

21 #25 Tim Scalise Super Mini Late Models

22 #88 Macky Mongold Super Mini Late Models

23 #18 Dodge Carlbert Super Mini Late Models

24 #30 Reid Christensen Super Mini Late Models

25 #82 Mark Thomas Super Mini Late Models

26 #15 Doug Hopper Super Mini Late Models

27 #2 Mark Moniz

Pro Trucks

1 #11 Billy Carlbert Jr Trucks

2 #94 Dodge Carlbert Trucks

3 #37 Jacob Wozniak Trucks

4 #44 Paul Grynewicz Trucks

Mini Figure 8

1 #81 Deric Sherrone Mini Figure 8

2 #87 Gary Holliman Mini Figure 8

3 #13 Justin Pittman Mini Figure 8

4 #88 Rodney Growe Mini Figure 8

5 #76 Trevor Appling Mini Figure 8

6 #07 Terry Amador Mini Figure 8

7 #56 Gary Holliman Sr Mini Figure 8

Ford 4.6L Figure 8 Feature

1 #59 Eric Sharrone Ford 4.6

2 #42 Jared Meyer Ford 4.6

3 #6 Deric Sherrone Ford 4.6

4 #88 Shawn Senokossoff Ford 4.6

5 #1C Shane Grigsby Ford Division

6 #44 Kyle Courtney Ford Division

7 #C5 Justin Meyer

8 #18 Tony Hinton

9 #28 Austin Dunham

10 #15G Jeremy Goulet

CTS Strictly Stocks

1 #43 Carlton Hughes Strictly Stock

2 #26 Cliff Mitchell Strictly Stock

3 #9b Derek Braggs Strictly Stock

4-17 Southern Speedway

January 25, 2020

Super Late Model

Feature 100 Laps

1. 30 Jesse Dutilly

2. 51 Michael Atwell

3. 32 Dylan Bigley

4. 64 Patrick Starpoli

5. 94 Keith Roggen

6. 16 Steven King

7. 28 Corey Bigley

8. 22 David King

9. 11 David Weaver

Mini Stock

Feature 25 Laps

1. 17 Jacob Wallace IV

2. 61 Jacob Wallace III

3. 24 David Wilber

4. 99 Amber Higbee

5. 44 Cody LaVance

6. 62 Mike McLallen

A Modifieds

Feature 25 Laps

1. 12 Eric Rudd

2. 16 Wally Smith

3. 4 Eddie King Jr.

4. 37 Dan Scott

5. 98 Brian Yocom

6. 1 Justin Breden

7. 15 Stephen Stone

TQ Midgets

Feature 25 Laps

1. 63 Rob Kohler

2. 92 Steven Hollinger

3. 11 Jimmy Wilkins III

4. 30 Chad Rose

5. 6 Stuart Chamberlain

Legends

Feature 25 Laps

1. 21 Bryton Horner

2. 10 Gavin Sexton

3. 74 Stephen Brininger II

4. 90 Mark Tourville

5. 55 Mark Davis

Dwarfs

Feature 25 Laps

1. 77 Larry Hubbard III

2. 4 Andy Pryor

3. 26 Nicholas Ortega

4. 56 John Atherton

5. 17 John Bailey

6. 11 Michael Landon

7. 44 Cory Moore

8. 871 Dalton Ellis

9. 22 James McGroarty

10. 99 Larry Hubbard Sr.