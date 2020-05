Sunshine State Racing Results May 16th, 2020 ????

4-17 Southern Speedway

50 Lap Feature

1. 98 Cody Allen

2. 7 Danny Caylor

3. 30 Chris Huntoon

4. 4 Jeff Firestine

5. 51 Jarrett Cornell

6. 3 Cody Coffman

7. 13 Phil Ellis

8. 58 Larry Fagley

9. 72 David Weinrich

10. 23 Kenny Gibson

Pro Truck

50 Lap Feature

1. 3 Derek Pugh

2. 7 Jason Lester

3. 27 Cody Krucker

4. 12 Granger Perra

5. 92 Brennon Pletcher

6. 19 Colt Cecil

7. 31 Jacob Nicoletti

8. 99 Johnny Marra

9. 8 Sean LeMaster

10. 24x Chase King

11. X1 Jacob Wozniak DQ’s – Conduct



Thunder Trucks

25 Lap Feature

1. 99 Patrick Hutcherson

2. 8 Mike Bialecki

3. 69 Tom Pryor

4. 46 Charlie Turner

5. 00 Mark Sweetman

6. 11 Paul Graham

7. 63 James Wright

8. 7 Richard Smith

9. 85 David Strickland

10. 99p Peter Meier

Modified Mini’s

25 Lap Feature

1. 69 Michael Hinde

2. 45 Mike Kerrivan

3. 71 Lee Davis

4. 93 Jeff Firestine

5. 77 Rachelle Rudolph-Tillis

6. 83 Justin Ryan

7. 2 Jimmy Wood

8. 25 Timothy Scalise

9. 19 Michael Rudder

10. 11 Dalton Williamson

11. 13 Douglas Daane

12. 177 Candie Wright-Robinson



Hendry

Wow what a night finishing order for 5-16-20

Fl/Hendry latemodel

03 Tanner Cobb

12d Tim Tim Dowling

98 Johnny Allen

56 Larry Hubbard jr

11e Ken Ellefson

5 Thomas Thomas Stacey Rudd

20 Doug Smith

64 Craig Montesi Jr.

Wing mini sprints

12 Robbie Haufman

9s Dennis Sanchez

21 Bruce Comer

9d Chris Diamond

93 Michael Luckert

9 John Atherton

98 Brian Baxter

78j Joe Askew



Top Gun Sprint Car Series

3a Aj Maddox

82 Garrett Green

21 Justin Webster

18 Shane Butler

12b Bryan Eckley

27 Andrew Griffin

0x Clint Weiss

11b Billy Bridges

181 Stan Butler

1* Tim George

4 Scott Baldwin

4×4 Jimmy Miltner

29 Steven Muller

G6 Brandon Grubaugh

41 Luke Hill

91 Kyle Connery

11g Ryan Bartholomew DNS

52 Shane Shane Kreidler DNS



Street Stock

1h Tommy Hill

44 Tim Powers

69 Scotty Kay Jr

26 David Mccormack

71 Richard Livernois

35 Jerry Bruce

17/39 Trent Wilson

11 Ron Dubeau

77 Jacob Bell

40 Danny Esposito Sr

5m Calvin Harlow

3h David Hildebrant

7x Cody Benoit

29 Tim Gay

57 Derek Gray

10 Paul Davis DNS

Non wing mini sprints

12 Robbie Haufman

78 Joe Askew

93 Chris Diamond

26 Chris Silva

21 Bruce Comer

9s Danny Sanchez

4 Ron Leonardini

87 Dallas Casey

9 Brad Sutton DNS

Gladiators

46 Daniel Bowman

91Tyler Booth

90 Ryan Jones

03 Patrick Tabb

7x Jon Kohutich

911 Robert Kissim

124 Ricky Rutledge

23 Amber Blackwell

2 Daniel long

07 Wayne Kissim

RED Bobby Adams

13 Gary Crowe jr

7 Dwayne Thibodeau

0 Lonnie Byassee

41 Vinny Grudinsky Jr

41m Michael Meeks

77 Tommy Harper

62 Tracy Maynard

27 Ryan Lester

3L Ravin Lee DNS

V8 Warrior

17 Nick Nick Eugene Brown

89 Greg Crowe

55 John Bentley

14 Del Powell

4 Adam Powell

87 James Hall

14p Migueal Powell

71 Dalton Ellis

96 Johnny Allen

64 Nathan Waite

58 Macy Bozeman

5D Dennis Lynch Sr

31 Allen Smith

99 Jeff Harlow

6b John Basquin

29 Mark Shidler

106 Gary Lucas

7x Cody Benoit

5DJr Dennis Lynch jr

4D Derrin Lynch

72 Ken Campbell

9 JR Fitch

All Tech Raceway

FL Late Models

Pending tire samples

1) #26 ADAM BEDENBAUGH

2) #17SS SHAN SMITH

3) #21 TYLER SAUNDERS

4) #14 JASON FITZGERALD

5) #6B CLAY BEDENBAUGH

6) #29 CAMERON SAUNDERS

7) #15 HUNTER SWEET

? #17G NEVIN GAINEY

9) #007 DUSTY SPARKMAN

10) #2 TRENT LLOYD

11) #6 CLAY HARRIS

12) #88 CHUCK CUMBY

13) #17F RICHARD FERRY

14) #38 JAMIE CARTER

15) #17W JIMMY WAGNER

16) #3 JOSH SANFORD

17) #8 DUSTIN PEREZ

18) #38 GARRETT MOSLEY

19) #59C RONNIE CHANCE

20) #14 HOWARD STALLS

21) #18 DAVID MARKHAM

22) #10 DONALD SNIFF

23) #18 DAVID SHOWERS JR

24) #45T TOM FIEBELKORM

25) #26 BILL ADKINS

26) #9 JIMMY WALDROP

27) #40 ADAM BENNETT

Citrus County Speedway

Pure Stocks

1. Sammy Coghill

2. James Peters

3. Larry Welter Jr

4. Kyle Peters

5. Jason Waller

6. Danny Maddox

7. James Johnson

8. Billy Smith

9. Kleav Lewsis

10. Thomas Meyer

11. BK Wiliams

12. Doug Miller

13. Happy Florian

14. Shawn Bailey

15. William Hindman

16. John Zuidema Jr

17. Dakota Dinkins

18. Sport Harley Wilson

19. Tommy Schnader

Super Late Models

1. Wayne Anderson

2. Jesse Dutilly

3. Anthony Cataldi

4. Cody Stikcler

5. Keith Roggen

6. Anthony Sergi

7. David King

8. Alexa Anderson

9. Keith Zavrel

10. Hunter Lovelady

11. Eric Willis

12. Jett Noland

13. Jared Irvan

14. Becca Monopoli

15. Scott Grossenbacher

16. Nick Neri

17. Jake Garcia

18. Mike Bell

19. Dustin Dinkins

20. John Gerstner

21. Kendall Anderson

22. Marc Kemick

Street Stocks

1. Eric Sharrone

2. Geoffrey Blotz

3. Sal DeFranco

4. Matthew Bibbins

5. Flynn Frevatt

6. Jeff Prescott

7. Zack Heimann

8. Richie Smith

9. Mike Blankenship

10. Joe Gerard DQ

Mini Stocks

1. Robert Anthony

2. Eric Sharrone

3. Thomas Peet

4. Brittany Hart

5. Jason Simons

6. Brian Potvin

7. Gary Sivils

8. Brayden Boardman

9. Gary Holliman Sr

10. Tim Henault

11. Michael Autenrieth

12. Mike Ledford

13. Jeff Kramer

14. Steven Darling

15. Melvin Hawke

16. James Adams

17. Chris Larson

18. Gary Holliman Jr

19. Kipp McVey

20. James Erb

21. Allen McClellan II

Ford Outlaw Figure 8’s

1. Thomas Peet

2. James Crawford Jr

3. Michael Autenrieth

4. Martin Moff

5. Jesse Veltman

6. Eric Sharrone

7. Wesley Rounds

8. Dora Throne