State Wide Racing Results from around Florida the weekend of 5/15/2021 Brought to you by Signsfast LLC

State Wide Racing Results from around Florida the weekend of 5/15/2021

4-17 Southern Speedway:

4-17 Southern Speedway May 15, 2021 Race Results Sportsman Qualifying 1. 5 Chad Rutherford 15.280 2. 07 Tyler Scofield 15.310 3. 15 Tommy Kelly 15.338 4. 29 Jeff Guilbault 15.340 5. 74 Corey Crisafulli 15.363 6. 19 Kevin Macy 15.365 7. 23 Devin McLeod 15.382 8. 5x Steve Gill 15.386 9. 407 Jason Vail 15.415 10. 87 Keith Lilley 15.501 11. 09 Donnie Ollie Jr. 15.645 12. 25w Jason Bartram 15.675 13.2x Richard Anderson 16.004 14. 555 Austin Harrelson 16.148 15. 27 Kipp McVey 16.255 16. 11x Ron Armillei 16.678 17. 65 Rick Reed DNQ Feature 50 Laps 1. 15 Tommy Kelly 2. 07 Tyler Scofield 3. 5x Steve Gill 4. 74 Corey Crisafulli 5. 407 Jason Vail 6. 09 Donnie Ollie Jr. 7. 19 Kevin Macy 8. 23 Devin McLeod 9. 25w Jason Bartram 10. 29 Jeff Guilbault 11. 65 Rick Reed 12. 5 Chad Rutherford 13. 87 Keith Lilley 14. 11x Ron Armellei 15. 2x Richard Anderson 16. 555 Austin Harrelson 17. 27 Kipp McVey Street Stock Qualifying 1. 98 Johnny Allen 15.950 2. 34 Jeff Dufresne 16.088 3. 72 David Weinrich 16.162 4. 3 Duane Best 16.227 5. 51 Garrett Thompsn 16.574 6. 58 J.T. Fagley 16.578 7. 68 Steven Darling 17.020 8. 13x Russell Perdue 17.400 9. 67 Kyle Best DNQ Feature 50 Laps 1. 98 Johnny Allen 2. 34 Jeff Dufresne 3. 72 David Weinrich 4. 67 Kyle Best 5. 58 J.T. Fagley 6. 13x Russell Perdue 7. 51 Garrett Thompson 8. 68 Steven Darling 9. 3 Duane Best V8 Bomber Heat 1 1. 92 Jeff Guilbault Jr. 2. 17 Tate Cawthorne 3. 13d Richard LaVance 4. 5 James Owens 5. 96 Eugene Connell III 6. 48 Jesse Gargus DNS Heat 2 1. 7 Blaine Baer 2. 33 Chris Loney 3. 86 Bubba VanDevender 4. 80x Chad Cummings 5. 22jr Todd Ansel Feature 25 Laps 1. 7 Blaine Baer 2. 33 Chris Loney 3. 92 Jeff Guilbault Jr. 4. 80x Chad Cummings 5. 17 Tate Cawthorne 6. 5 James Owens 7. 86 Bubba VanDevender 8. 22jr Todd Ansel 9. 96 Eugene Connell III 10. 13d Richard LaVance 11. 48 Jesse Gargus DNS Crown Vic Heat 1 1. 551 Jesse Veltman 2. 99 Neil Wallace 3. 151 Robert Jewett 4. 16 Wally Smith 5. 11 Michael Locantore 6. 62 Kasey Kilfoyl 7. 4 Jerry Lewis Heat 2 1. 9 Jonathan Wallace 2. 2 Jared Meyer 3. 883 Billy Benoit 4. 351 Shane Mounihan 5. 918 Tom Boddy Jr. 6. 4x Clay Lewis 7. 18 Fred Wilson 8. 1 Michael Pitts Twin 25 #1 1. 551 Jesse Veltman 2. 9 Jonathan Wallace 3. 99 Neil Wallace 4. 11 Michael Locantore 5. 918 Tom Boddy Jr. 6. 4x Clay Lewis 7. 62 Kasey Kilfoyl 8. 883 Billy Benoit 9. 4 Jerry Lewis 10. 2 Jared Meyer 11. 16 Wally Smith 12. 151 Robert Jewett 14. 18 Fred Wilson 15. 1 Michael Pitts Twin 25 #2 1. 551 Jesse Veltman 2. 99 Neil Wallace 3. 9 Jonathan Wallace 4. 883 Billy Benoit 5. 11 Michael Locantore 6. 918 Tom Boddy Jr. 7. 4x Clay Lewis 8. 62 Kasey Kilfoyl 9. 1 Michael Pitts DNS 10. 2 Jared Meyer DNS 11. 4 Jerry Lewis DNS 12. 16 Wally Smith DNS 13. 151 Rober Jewett DNS 14. 351 Shane Mounihan DNS 15. 18 Fred Wilson DNS

Auburndale Speedway:

BG Southern Sprint Car Shootout Series 1. 25 Bruce Brantley 2. 88A Sport Allen 3. 88 LJ Grimm 4. 3 Travis Bliemeister 5. 13 Chaz Hambling 6. 44 Gary Wiggins 7. 9 Bill Pettijohn 8. 5s Mickey Kempgens 9. 55 Tommy Nichols 10. 83 Skip Ferniac Francisco Collision Center Mod Mini 1. 0 Kenny Uhl 2. 9 Guy Kolmel 3. 22 Kendall Wheeler 4. 3 Brandon Wlash 8 Jason Stifle—DQ’d in tech XXX Ricky Bullard Jr—DNS 38 David Tullis—DNS 88 Austin Ramsey—DNS American Pride Grading & Excavating Mini Cup Young Guns 1. 01 Hunter Harmon 2. 48B Kolton Bruce 3. 40 Colton Hubbard 4. 51 Carson Holt American Pride Grading & Excavating Mini Cup Masters 1. 1 Russell Bush 2. 55 Landon Ledford 3. 99 Katie Linck 4. 22 Kendall Wheeler 5—DNS American Grading & Excavating Scramblers 1. 15 Brian Potvin 2. 10k Guy Kolmel Sr 3. 1k Guy Kolmel 4. 95 Dustin Kirkland 5. 14 TJ Crews 6. 42 Bray Gainey 7. 26w Brandon Wolfanger 8. 96 Zach Ware 9. 5d Ivan Davis 10. 52 William Kerns 11. 7G Kevin Grant 12. 68 Bryan Neely 13. 27 Zack Guy 14. 78 Brian Britt 11 Andrew Whitlock—DNS 77 Matt Miller—DNS Francisco Collision Center Pure Stocks 1. 6 Bones Duchscherer 2. 56 James Wright 3. 38z Zach Briggs 4. 67 Phillip Sorrell 5. 97 Sam Cressman 6. 8 David Williams 7. 38 Robert Bryant 8. 88 Coty Martin 9. AR15 Wesley Rounds 10. 83 Taylor Boykin 11. 19 James Healey 12. 15 Rebecca Catarelli 13. 88w Wilson Martins 14. 03 Brandon Love 15. 65 Brian Harbin 16. 16 Cadence Coffey New Smyrna Speedway:

5/15/2021 at New Smyrna Speedway

Bomber B A Feature 1 (15 Laps): 1. 69-Shane Sutorus[2]; 2. 93-John Gross[3]; 3. 21-Mike Dahm[1]; 4. (DNS) 51-Wes Railing; 5. (DNS) 11-Adam Blocker Heat 1 (8 Laps): 1. 69-Shane Sutorus[2]; 2. 21-Mike Dahm[5]; 3. 93-John Gross[1]; 4. 51-Wes Railing[4]; 5. 11-Adam Blocker[3] David Rogers Super Late Models A Feature 1 (50 Laps): 1. 20-Anthony Sergi[6]; 2. 51-Michael Atwell[2]; 3. 9-Brad May[5]; 4. 84-Wayne Anderson[3]; 5. 21-Jeremy Pate[7]; 6. 69-Michael Hinde[11]; 7. 7C-Charlie Ayers[9]; 8. 1X-Todd Stone[1]; 9. 27-Bobby Good[4]; 10. 61-Jordan Richardson[8]; 11. (DNS) 7-Doug Elliott Qualifying 1: 1. 20-Anthony Sergi; 2. 9-Brad May; 3. 27-Bobby Good; 4. 84-Wayne Anderson; 5. 51-Michael Atwell; 6. 1X-Todd Stone; 7. 21-Jeremy Pate; 8. 61-Jordan Richardson; 9. 7C-Charlie Ayers E-Mod A Feature 1 (25 Laps): 1. 71-Earl Beckner[1]; 2. 2H-Matt Jarrett[2]; 3. 7-Ken Copley[5]; 4. 16-Dylan LeBeau[6]; 5. 17-Curtis Robinson[7]; 6. 5-John Compagnone[3]; 7. 29-Timmy Walters[4]; 8. 4-Michael Mark[9]; 9. 18-Michael Raven[10]; 10. 21-Mike Dahm[12]; 11. (DNS) 44-Robert Baker; 12. (DNS) 25-Timmy Todd Heat 1 (8 Laps): 1. 2H-Matt Jarrett[5]; 2. 71-Earl Beckner[7]; 3. 5-John Compagnone[11]; 4. 29-Timmy Walters[4]; 5. 7-Ken Copley[6]; 6. 16-Dylan LeBeau[3]; 7. 17-Curtis Robinson[1]; 8. 44-Robert Baker[9]; 9. 4-Michael Mark[2]; 10. 18-Michael Raven[10] Ground Pounders A Feature 1 (20 Laps): 1. 72-Bud McIntyre[1]; 2. 97-Kelly Jarrett[20]; 3. 61-Christopher Hatton[17]; 4. 45-Jody Modine[2]; 5. 19-Thomas Turano[6]; 6. 13-Ron Hess[4]; 7. 9-Art Kunzeman[10]; 8. M19-TC McElyea[7]; 9. 61E-Eddie Freeman[12]; 10. 55-Scott Fobes[14]; 11. 78-Doug Cheesborough[16]; 12. 1-Chris Hatton[9]; 13. 88-Colin Smith[15]; 14. 81-Jared Zabele[3]; 15. 14-Billy Bellflower[18]; 16. 99-Charles Paschal[8]; 17. 44S-Tobi Smith[11]; 18. 7-Richard Griffin[13]; 19. (DNS) 1X-Emily Hatton; 20. (DNS) M1-Mike McElyea Heat 1 (8 Laps): 1. 45-Jody Modine[5]; 2. 97-Kelly Jarrett[9]; 3. 81-Jared Zabele[4]; 4. M1-Mike McElyea[6]; 5. M19-TC McElyea[7]; 6. 61-Christopher Hatton[1]; 7. 1-Chris Hatton[2]; 8. 44S-Tobi Smith[3]; 9. 1X-Emily Hatton[8] Heat 2 (8 Laps): 1. 72-Bud McIntyre[1]; 2. 13-Ron Hess[2]; 3. 19-Thomas Turano[3]; 4. 99-Charles Paschal[4]; 5. 9-Art Kunzeman[5]; 6. 61E-Eddie Freeman[6]; 7. 55-Scott Fobes[10]; 8. 78-Doug Cheesborough[7]; 9. 7-Richard Griffin[11]; 10. 88-Colin Smith[8] Sportsman A Feature 1 (25 Laps): 1. 71-Earl Beckner[2]; 2. 44-Matthew Green[1]; 3. 7-Travis Devendorf[4]; 4. 25-Timmy Todd[3]; 5. 32-James McCague Jr[8]; 6. 2-Ron Whaley[7]; 7. 63-George Alexander[9]; 8. 58-Steve Barnes[6]; 9. 29-James Adams[5]; 10. 21X-Justin Reeves[10]; 11. 112-David Werning[11]; 12. 21-Mike Dahm[12] Heat 1 (8 Laps): 1. 71-Earl Beckner[2]; 2. 44-Matthew Green[3]; 3. 25-Timmy Todd[1]; 4. 7-Travis Devendorf[6]; 5. 29-James Adams[8]; 6. 58-Steve Barnes[7]; 7. 2-Ron Whaley[9]; 8. 32-James McCague Jr[11]; 9. 63-George Alexander[10]; 10. 21X-Justin Reeves[4]; 11. 112-David Werning[5]

East Bay Raceway Park:

604 LATE MODELS

Feature: Jimmy Waldrop (9), Steve Mathis Jr. (95), Doug Horton (46), Jesse Brown (7jr), Travis Varnadore (41), Wallace Peacock (P1), Jason Pope (102), Matt Herlong (131), Jimmy Wagner (17W), John Norris (87), Skyler Camper (28), Tim Dowling (12D). DNS – Josh Peacock (21), Daniel Woody (29)

STREET STOCKS

Feature: Rich Livernois Jr. (71), Thomas Pratt (22), Jimmy Baker (69x), Jimmy Wagner (17W), Zack Amundsen (20), Kyle Bowman (46K), Philip Ellis (29), Brad Langford (B46), Jerry Bruce (35), Danny Yannone (53), Doug Johnson (09)

OUTLAW 4S

Feature: Stephen Hohlbaugh (23s), Mark Moniz (41e), Vernon Hart Jr. (D4R), Thomas Braswell Jr. (88), Terry Burke (73), Rachelle Rudolph (77), Eric Knight (7). DNS – Billy Dukes (82)

MOD LITES

Feature: Austin Martin (97), Alex Cline (07c), Darren Bass (14B), Bo Bass (41B), Andrew Smith (71), Jeff Bonnema (5B), Dylan Dunn (22), Anthony Stewart (33), Rocky Scott (4), Thomas Walsh (32T), J.T. Joiner (6J)

Q MINI SPRINTS

Feature: Bruce Comer (21), Doug Dyal (97D), David Hall (67), Jo Jo Davis (7J), Chris Silva (26S), Joe Bartow (3), Charles Landis (12), Adam Barnes (64), Shanna Walters (13), Ron Leonardini (4L), Dallas Casey (87), Bill Gise (00)

Putnam Raceway:

Feature Winners Late Models-Mikey Kopka-51k Street Stocks-Bubba Christian-04 V8 Thunder Stocks-Jason Garver-01 Ford Outlaws-Robert Ray-3 Real Stocks-Joe Watson-73 Gladiators-Jeremy Lanier-22

Volusia Speedway Park: