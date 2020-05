Be Sure and Follow our YouTube channel : https://www.youtube.com/channel/UCRtmdi2x7J-ClEpacLrbmFA?view_as=subscriber

Sunshine State Racing Results May 22-24th ????

Bronson Speedway

Modified DonnieParkinson

Sportsmen Kenner Brown

Pure Stock Larry Welter Jr

Strictly Stock Jonnie Pendarvis

Auburndale Speedway

Sportsman Twin 25 #1

1. 5 Chad Rutherford

2. 94 Keith Roggen

3. 55 Richard Elkins

4. 03 George Gorham

5. 92 Joe Winchell

6. 14x Brandon Strevels

7. 39 Ross Francisco

8. 29 Jeff Guilbault

9. 65 Rick Reed

10. 122 Scott Bramlett

77 Noach Cornman DQ’d in tech

Mini Cup

1. 71 Brey Holmes

2. 88 Wilson Martins

3. 07 Maria Martins

4. 1 Russell Bush

Pure Stock

1. 86 Howard Osteen

2. 56 James Wright

3. K9 George Gorham

4. 64 Ronnie Abney

5. 41m Jimmy McLeod

6. 62 Jason Sopczak

7. 9 David Fletcher

8. 1 Mike Pitts

9. 175 Maria Martins

10. 14 Fatback Roberts

5a Aaron Holmes-DQ’d unsportsmanlike conduct

40 Steven Osteen-DQ’d unsportmanlike conduct

25 Cody McDuffie-DNS

Legend Young Guns

1. 00g Gavin Graham

2. 77a Ashton Chilton

3. 22 Robert Jonas

4. 21 Bryton Horner

5. 3x Stephen Hartley

6. X Taylor Watson

7. 18 Dylan Brewer

8. 1 Nikita Johnson

9. 88f Aidan Foley

10. 99 Lucas Hinton

11. 1d TJ DeCaire

12. 28 Preston Tatro

Mod Mini

1. 21 Daniel McLain

2. 10 Jessica Coulter

3. 3 Chris Narramore Jr

4. 93 Chris Spring

5. 45 Mike Kerrivan

6. 9b Scott Bumgarner

7. 62 Richard Brown

8. 38 Clint Holmes

9. 9m Fred Martin

10. 2 Jimmy Wood

11. 8 Jason Stifle

12. 8m David McCaig

17 Brad Blanton-DNS

Scrambler

1. 51 Robert Anthony

2. 17 Gary Holliman Jr

3. 15 Brian Pitvin

4. 1k Guy Kolmel

5. 14 Michael Meeks

6. 28 Colin Hardin

7. 69 James Ferguson

8. 68 Steve Darling

9. 118 John Wiertel

10. 12c Chris Singleton

11. 78 Mike Ledford

12. 10k Guy Kolmel Sr

13. 1j Chase Jefferson

Legends Pro/Master

1. 28w Timothy Watson

2. 24 Cale Hall

3. 24d Jadyn Daniels

4. 28 Cody Hall

5. 77 Sam Cornman

6. 2 Jarrett Wagman

7. 5a Kyle Pitts

8. 27 Abby Jonas

9. 1nc Noah Cornman

10. 121 Dorsey Strickland

11. 3L Logan Misuraca

12. 34 Brandon Hershey

13. 38 Dave Fusco

14. 13 Chase Loyd

15. 87 Robbie Bundon

16. 76 Steve Carpenter

17. 1c Graham Campbell

18. 3d Dennis Misuraca

19. 99 Mike Verhaagh

Twin 25 Sportsman #2

1. 03 George Gorham

2. 92 Joe Winchell

3. 5 Chad Rutherford

4. 55 Richard Elkins

5. 94 Keith Roggen

6. 29 Jeff Guilbault

7. 65 Rick Reed

8. 14x Brandon Strevels

9. 77 Noah Cornman

10. 39 Ross Francisco

11. 122 Scott Bramlett

Sunday

Legends Young Guns

1. 00g Gavin Graham

2. 22 Robert Jonas

3. 77a Ashton Chilton

4. 3x Stephen Hartley

5. 28 Preston Tatro

6. 1 Nikita Johnson

7. 88f Aidan Foley

8. 18 Dylan Brewer

9. X Taylor Watson

Scrambler

1. 1j Chase Jefferson

2. 1k Guy Kolmel

3. 14 Michael Meeks

4. 68 Steve Darling

5. 10k Guy Kolmel Sr

6. 68L Hunter Lovelady

Legends Pro/Masters

1. 24 Cale Hall

2. 5a Kyle Pitts

3. 3 Logan Misuraca

4. 1 Graham Campbell

5. 13 Chase Loyd

6. 77 Sam Cornman

7. 99 Mike Verhaagh

8. 27 Abby Jonas

9. 28 Cody Hall

10. 28w Timothy Watson

11. 76 Steve Carpenter

12. 87 Robbie Bundon

13. 15 Derek Stansbury

14. 2 Jarret Wagman

15. 24d Jadyn Daniels

Pure Stock

1. 56 James Wright

2. 41 Steven Osteen

3. K9 George Gorham

4. 64 Ronnie Abney

5. 175 Maria Martins

6. 4 Brandon Love

7. 1 Mike Pitts

8. 86 Howard Osteen

9. 14 Fatback Roberts

Showtime Speedway

Mini Stocks

1. Charlie Williams

2. Jayme Steegman

3. Keith Lowe

4. Carlton Hughes

5. Serena Young

6. Cliff Mitchell

Fords

1) #13 Neil Herne

2) #59 Eric Sharrone

3) #42 Justin Meyer

4) #6 Thomas Peet

5) #34 James Crawford

6) #44 Kyle Courtney

7) #48 Dora Thorne

? #5c Joey Catarelli

9) #8 Jeremy Goulet

10) #28 Austin Dunham

11) #69 Wesley Rounds

12) #1c Shane Grigsby

OWM

Feature 1

1) #99 Cody Stickler Sr

2) #21 Devin MLeod

3) #25 LJ Grimm

4) #11 Mark Nelson

5) #73 Donny Duchesne

6) #71 LB Skaggs

7) #46 Doug Moff

? #92 Bobby Diestler

Feature 2:

1) #42 Richie Smith

2) #22 James Ellis

3) #15 Rob Pope Sr

4) #1x John Anderson

5) #03 Kyle Bookmiller

6) #00 Dodge Carlbert

7) #27 Kipp McVey

? #5 Chris Grader

Mod Minis

Feature:

1) #58 Ronnie Larson

2) #1 James Glover

3) #161 Garrett Larson

4) #7 Kenneth Nurse

5) #40 Dennis Vakdez

6) #69 Michael Hinde

7) #45 Mike Kerrivan

? #88 Macky Mongold

9) #38 Randy Foote

10) #76 Chad Cushing

11) #10 Jessica Coulter

12) #33 Wayne Stenstrom

13) #61 Colton Bettis

14) #55 Tom Zimmerman

15) #24 Chris Thornton

16) #22 Lauren Lanier

17) #2 Christopher Larson

18) #15 Doug Hopper

Saturday

Fords

1) #1c Shane Grigsby

2) #59 Eric Sharrone

3) #5c Joey Catarelli

4) #34 James Crawford

5) #42 Jared Meyer

6) #8 Jeremy Goulet

7) #44 Kyle Courtney

? #48 Dora Thorne

9) #69 Wesley Rounds

10) #28 Austin Dunham

11) #13 Shawn Senokossoff

OWM

1) #21 Devin MLeod

2) #22 James Ellis

3) #99 Cody Stickler

4) #46 Doug Moff

5) #03 Kyle Bookmiller

6) #71 LB Skaggs

7) #42 Richie Smith

? #25 LJ Grimm

9) #00 Dodge Carlbert

10) #11 Mark Nelson

11) #73 Donny Duchesne

12) #1x John Anderson

13) #15 Rob Pope Sr

14) #27 Kipp McVey

15) #5 Chris Grader

16) #92 Bobby Diestler

17) #78 Cory Lane

Outlaw Figure 8

1) #23 Eddie Van Meter

2. #17 Cory Harmon

3)6 Chris HArmon

4)21 Mike Riddle Jr

5) #99 Cody Stickler

6) #38 Artie Ware

7) #56 Robert Yoho

? #57 Seth Nistak

9) #22 John David Peters

10) #48 Doddle Farris

11) #5 Ben Tunny

12) #89 Preston Davis

13) #28 Jeffrey Shackleford

14) #3t Mark Tunny

15) #25 Cody Wiliams

16) #35 Rodney Growe

17) #8 Doug Craig

18) #34 Chris Goulet

Race cars of Yesteryear

1) #17 Clay Fray

2) #5 Steve Campbell

3) #48 Bob Mulvanie

4) #400 Tim Brush

Strictly Stock

1) #17 Cliff Mitchell

2) #9s Jayme Steegman

3) #688 Keith Lowe

4) #24 Jeff Barnes

5) #43 Carl Hughes

6) #16 Charlie Williams

Super Mini Late Models

1) #161 Garett Larson

2) #61 Colton Bettis

3) #58 Ronnie Larson

4) #40 Dennis Valdez

5) #88 Macky Mongold

6) #55 Tom Zimmerman

7) #69 Michael Hinde

? #71 Sonya Heater

9) #38 Randy Foote

10) #33 Wayne Stenstrom

11) #7 Kenneth Nurse

12) #22 Lauren Lanier

13) #12 Eric Cuchta

14) #76 Chad Cushing

15) #24 Chris Thornton

Street Stocks

1. #70 Marty Neikens

2. 02 Danny Partelo

3. 26 Mike Wedlick

4. A5 Thomas Meyer

5. 6 Shawn Senokossoff

6. 15 Rebecca Catarelli

7. 3 Sherry Best

8. 12 Raymond Catterton

9. 41 Mike Kowalke

10. 11 Dodge Carlbert

11. 11h Casey Hall

12. 77 Rick Haugh

13. 70y Shane Grigsby

14. 63 Kyle Best

15. 21b George Bartimac

16. 21 Sam Coghill