State wide racing results for 8/1/2020 weekend

Sunshine State Racing Results 8/1/2020 ????

All Tech Raceway

Street Stocks

1. Sammy Materar

2. Health Walker

3. Jonathan Crain

4. Tim Goforth

5. Marty Smith

6. Tyler Sistrunk

7. Ethan Butts

8. Justin Hall

9. Glenn Henry

10. Michael Bagley

602’s

1. Shane Riner

2. Jackson Hise

3. Garrett Mosley

4. Trey Mills

5. Raymond Folwell

6. Chase Collins

7. Brenden Smith

8. Donnie Gray

9. Rance Damron

10. Adam Higginbothom

11. Brandon Cameron

12. Patrick Williams

13. Zack McDaniel

14. JD Jeffers

15. Matt Davis

16. Brenton Koontz

17. Clay Harris

604’s

1. Clay Harris

2. Mark Whitener

3. Trey Mills

4. Garrett Mosley

5. Shan Smith

6. Thomas Tatum

7. Egner Tom

8. Cameron Saunders

9. Johnathan Thomas

10. Morrie West

11. Jimmy Wagner

12. Joe Kump

13. Trever McKinley

14. Trynt Lloyd

15. Chuck Gumby

16. Dusty Sparkman

17. Stephen Stratton

18. Robert Kuhn

19. Bubba Whitener

20. Travis Varnadore

21. Richard Ferry

22. Larry Anderson

23. Don Corbett

Pure Stock

1. Brandon Elwood

2. Cory Howard

3. Ryan Adams

4. Kent Corbin

5. John Roiling

6. Bubba Roiling

7. Patrick Williams

8. Heath Walker

9. Timmy Hatcher

10. Henry Lanier

11. Cory Spicer

12. Curt Spencer

13. Joey Watson

14. Donald Davis

15. John Cannary

East Bay Raceway Park

TOP GUN SPRINTS

1. Garrett Green (82)

2. Justin Webster (21)

3. Frank Carlsson (20)

4. Luke Hill (41)

5. Stan Butler (81)

6. Scott Baldwin (4)

7. Jimmy Miltner (4×4)

8. Cole Nichols (N20)

9. Hayden Campbell (5)

10. Shane Butler (18)

11. Robbie Smith (6S)

12. Brandon Grubaugh (G6)

13. Billy Bridges (11B)

14. Bryan Eckley (12B)

15. Andrew Griffin (27)

16. A.J. Maddox (3A)

17. Steve Diamond (9D)

18. DNS – Tim George (1*)

19. DNS James Alexander (113)

GAGEL’S OPEN WHEEL MODIFIEDS

1. Garret Stewart (67)

2. Devin Dixon (69)

3. Dale Kelley (22)

4. Bryan Bernhardt (B69)

5. David Pollen (88)

6. Austin Sanders (64)

7. Shane Burrows (70B)

8. Rick Fenical (74)

9. Pat Passanise (19)

10. Billy Howard Jr. (47 JR)

11. Jerry Bourland (777)

12. Jimmy Baker (69x)

13. Rick Hall (53)

14. Tyler Clem (14)

15. Bill Howard Sr. (47)

16. Don Crandall (9c)

17. Scott Bane (23B)

18. Drew Jackson (08)

STREET STOCKS

1. Billy Barstow (756)

2. Paul Davis (10D)

3. Matt Bozeman (58)

4. Buck Woodhouse (55)

5. Doug Johnson (09)

6. Tyler Douglas (29)

7. Thomas Burnside (31)

8. Jerry Bruce (35)

9. Mike Wilson (68)

10. Chris Livernois Jr. (71)

11. Ken Lawrence (38)

V-8 WARRIORS

1. Raymond Vann (1)

2. Jason Burnside (12J)

3. George Handy (105)

4. Randy Shields (49)

5. Alan Smith (31)

6. Wayne Kissam (107)

7. Mark Roadarmel Jr. (81)

8. Kayla Handy (104)

9. Derek Gray (189)

10. Gary Lucas (106)

11. Cody Mezyk (40)

12. Kalen Maynard (2)

13. Macy Bozeman (58)

14. Ricky Rutledge Jr. (124)

15. DNS – Mark Schiedler (29S)

16. DQ – Juston Meeks (10)

MOD LITES

1. Austin Martin (97)

2. Bo Bass (41B)

3. Darren Bass (14B)

4. Fred Wilson (12)

5. Dylan Dunn (22)

6. Jeff Bonnema (5B)

7. Jeff Wolfe (83)

8. Alex Cline (07c)

9. Mitch Gilbert (7)

10. Terry Joiner (6)

11. Andrew Smith (71)

12. Thomas Walsh (1)

13. Brian Teeters (44T)

14. Ronald Boyette (42)

15. Kyle Nornberg (26)

Q AUTO & INJURY MEDICAL MALPRACTICE ATTORNEYS MINI SPRINTS

1. Kenny Brewer (45)

2. Joe Askew (78J)

3. Jamie Tinkham (51)

4. Don R Quinn (33)

5. Bruce Comer (21)

6. Brad Sutton (9)

7. Chris Silva (26)

8. Michael Luckert (93)

9. Adam Barnes (64)

10. Brian Baxter (98)

11. Jo Jo Davis (7j)

12. Ron Leonardini (4)

13. Marvin Almand (1)

14. Mike Meyers (6)

15. Randy Thomas (4T)

16. Ryan Meeks (12)

17. Dennis Sanchez (11)

18. DNS – Joe Bartow (3)

19. DNS Bill Gise (21X)

New Smyrna Speedway

New Smyrna Speedway Results 8/1/20

Pro Late Model 50

9 Brad May

15 Jamie Skinner

5 Hayden Sprague

5K Daniel Keene Jr.

13 Logan Misuraca

24 Dalton Smith

05 Jamie Sullivan DNS

LKQ Super Stocks

56 Bobby Holley

9 Rich Clouser

18 George Spears

2x Mike Amato

30 Don Duval

35 Eugene Tumminello

48 Justin Spears

21 Mike Dahm

22 Eric Kottwitz DNS

NSS Trucks

31 Rodney Haddock

67 Vince Keeler

21 Chuck Hiers DNS

Mod Minis

112 Randy Anderson

17 Brad Blanton

22 John DeGeorge

8 Jamie Dixon

95 Joshua Hart

Bomber A

29 James Adams

44X Dustin Higdon

25 Dan Webb

9 Jimmy Black

21 Todd Latour

23 Frank Button

180 Steven Chiavini

55 Corey Szuder

72 Bob Seay

29A Marlene Adams

22 Colton Bramlett

6T Tony Bromley

44 Jared Zabele

47 Steven Wright

81 Eddie Evans

X Courtney Breadon

14 Brandon Monroe

13 Cheyenne Zabele

1 Wayne Lewis DNS

88 Justin Taylor DNS

24 Ryan Warren DNS

16 Brian Gayton DQ- camber

Generac Ground Pounders

97 Kelly Jarrett (Modified Winner)

1 Chris Hatton

13 Ron Hess

69 Thomas Turano

55 Scott Fobes

61 Eddie Freeman

34 Emily Hatton

1C Christopher Hatton

129 Mike Moran (Stock Car Winner)

7 Tobi Smith

44NY Jim Zabele

Auburndale Speedway

Pro Trucks

1.00g Gavin Graham

2. 25 Cody McDuffie

3. 59x Becca Monopoli

4. 24 Chase King

5. 92 Brennon Pletcher

6. 7 Jason Lester

7. 10 George Gorham

8. 21 Bryton Horner

9. 53 Nick Haag

10. 11k Walt Kirk

11. 94 Dodge Carlbert

12. 11Jr Carter Brown

13. 69 William Kerns

14. Q Danny Anderson

15. 19 Colt Cecil

16. 5k Kristin Clements

17. 11 Charlie Brown

18. 57 Brey Holmes

Mini Cups

1. 1 Russell Bush

2. 88 Wilson Martins Jr

3. 29 Rick Kase

55 Landon Ledford—DNS

71 Brey Holmes—DNS

Pure Stocks

1. 39 Ross Francisco

2. 25 Cody McDuffie

3. 17 Ryan Meiser

4. 56 James Wright

5. 153 Kyle Peters

6. K9 George Gorham

7. A5 Thomas Meyers

8. 29 Bobby Mobley

9. 64 Ronnie Abney

10. 26 Mike Wedlick

11. 4 Brandon Love

12. 98 Roger Welch

13. 65 Brian Harbin

14. 21 Sammy Coghill

15. 16 Norman Dismuke

16. 1 Mike Pitts

17. 2 Travis Todd

18. 55 Jason Pieniazek

Legends

1. 77 Sam Cornman

2. 21 Bryton Horner

3. 25 Taylor Watson

4. 77a Ashton Chilton

5. 3x Stephen Hartley

6. 88f Aiden Foley

7. 87 Robbie Bundon

8. 99 Lucas Hinton

9. 76 Steve Carpenter

10. 15 Derek Stansbury

11. 1 Gavin Graham

Open Wheel

1. 42 Richie Smith

2. 99 Cody Stickler

3. 7 Josh Todd

4. 71 LB Skaggs

5. 54 Roger Blevins

6. 03 Kyle Bookmiller

7. 9 Cody Allen

8. 25 LJ Grimm

9. 01 Herb Neumann

10. 101 Jason Swilley

11. 15 Curtis Harrington

12. 62 Travis Wilson

13. 21 Devin McLeod

14. 1 Jason Bennett

15. 27 Kipp McVey

16. 11 Dodge Carlbert

17. 92 Bobby Diestler

Mod Mini

1. 69 Michael Hinde

2. 161 Garrett Larson

3. 21 Daniel McLain

4. 88 Macky Mongold

5. 38 Clint Holmes

6. 9 Scott Bumgarner

7. 62 Richard Brown

8. 8 David McCaig

9. 3 Chris Narramore

10. 61 Colton Bettis