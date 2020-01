State Wide Race Results for 11/11/2020

Sunshine State Racing Results ???

1/11- 1/12/2020

Auburndale Speedway

1/11

Mod Mini

1. 55 Tom Zimmerman

2. 45 Mike Kerrivan

3. 3 Chris Narramore Jr

4. 9m Fred Martin

5. 2 Jimmy Wood

6. 9b Scott Bumgarner

7. 8 David McCaig

8. 93 Chris Spring

9. 9h Ashton Hunt

10. 88 Macky Mongold

11. 25 Tim Scalise

12. 77 Rachelle Rudolph

7 Ken Nurse–DQ’d on track unsportmans like conduct

19 Mike Rudder–DQ’d on track unsportsman like conduct

Legends

1. 1 Sam Cornman

2. 5a Jarrett Wagman

3. 00G Gavin Graham

4. 21h Bryton Horner

5. 99 Mike Verhaagh

6. 22 Robert Jonas

7. 76 Steve Carpenter

8. 34 Brandon Hershey

9. 27 Abigail Jonas

10. 3 Logan Misuraca

11. 15 Derek Stansbury

12. 3x Stephen Hartley

13. 48 Jason Carpenter

14. 27w Bob Wilson

15. 28 Jason Long

Scramblers

1. 1k Guy Kolmel

2. 7 Darrell Gallison

3. 12c Chris Singleton

4. 69 James Ferguson

5. 118 John Wiertel

6. 10k Guy Kolmel Sr

7. Z Chuck Harrison II

1/12/2020

Pro Trucks

1. 59x Becca Monopoli

2. 25 Cody McDuffie

3. 41 Steve Darvalics

4. 92 Brennan Pletcher

5. 27 Cody Krucker

6. 21h Bryton Horner

7. 5k Kristin Clements

8. 57 Brey Holmes

9. 64 Brent Huber

10. 99 Dakota Hunt

11. 94 Rodney Tower

12. 11 Charlie Brown

13. 19 Colt Cecil

14. 14 Adam Briggs

15. 11jr Carter Brown

16. 98 Josh Haranda

17. 27w Walt Kirk

Legends

1. 3d Dennis Misuraca

2. 15 Derek Stansbury

3. 3x Stephen Hartley

4. 22 Robert Jonas

5. 00g Gavin Graham

6. 76 Steve Carpenter

7. 27 Abigail Jonas

8. 3L Logan Misuraca

9. 1 Sam Cornman

10. 48 Jason Carpenter

11. 28 Jason Long

12. 21 Jim Smith

13. 99 Mike Verhaagh

14. 27w Devin McLeod

15. 5a Jarrett Wagman

16. 21h Bryton Horner

Pure Stocks/Street Stocks

1. 56 James Wright III

2. 153 Kyle Peters

3. 5p James Peters

4. K9 George Gorham

5. 5 Aaron Holmes

6. 77 Rick Haugh

7. A5 Thomas Meyers

8. 41d Jammie Dunnahoe Jr

9. 64 Ronnie Abney

10. 26 Mike Wedlick

11. 18 Shawn Bailey

12. 15 Rebecca Catarelli

13. 175 Maria Martins

14. 9 David Fletcher

15. 64x Brian Harbin

16. 11c Dodge Carlbert

17. 8 Dustin Breeden

18. 888 Craig Cuzzone

19. M16 Wesley Rounds

20. 41o Steven Osteen

04 Jimmy McLeod—-DNS

Showtime Speedway

1/11/2020

Triple Crown Round 1

Super Late Models

1. Michael Atwell

2. Anthony Sergi

3. Stephen Nasse

4. Nick Neri

5. Dan Leeck

6. Jaren Irvan

7. Cody Stickler

8. Kevin Macy

9. Jon Guy

10. Daniel Webster

11. David Green

12. Dylan Bigley

13. Danny Partelo

14. Travis Wilson

15. Chet Senokossoff

16. Scotty Tomasik

17. Chris Fontaine

18. Devin McLeod

19. LJ Grimm

20. Jeff Scofield

Sportsman

1. Jeff Scofield

2. Joe Winchell

3. Adam Briggs

4. Chad Rutherford

5. Danny Partelo

6. Chris Allen

7. Richie Anderson

8. Wayne Calkins

Ford Figure 8

1. Rich Hanley

2. Phil Knapp

3. Jeremy Goulet

4. Shane Grigsby

CTS Strictly Stocks

1. Carl Hughes

2. Cliff Mitchell

3. Josh Ryan

4. Charlie Williams

5. Keith Lowe

6. Derek Bragg

7. Kyle Kruse