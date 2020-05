Rutherford and Gorham Jr. split wins in the Sportsman twin 25 at Auburndale Speedway



Sportsman Twin 25 #1

1. 5 Chad Rutherford

2. 94 Keith Roggen

3. 55 Richard Elkins

4. 03 George Gorham

5. 92 Joe Winchell

6. 14x Brandon Strevels

7. 39 Ross Francisco

8. 29 Jeff Guilbault

9. 65 Rick Reed

10. 122 Scott Bramlett

77 Noach Cornman DQ’d in tech



Twin 25 Sportsman #2

1. 03 George Gorham

2. 92 Joe Winchell

3. 5 Chad Rutherford

4. 55 Richard Elkins

5. 94 Keith Roggen

6. 29 Jeff Guilbault

7. 65 Rick Reed

8. 14x Brandon Strevels

9. 77 Noah Cornman

10. 39 Ross Francisco

11. 122 Scott Bramlett