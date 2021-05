Racing Results from Around the State of Florida weekend 5/22/2021 Brought to you by SpeedRacer Photos

4-17 Southern Speedway:

May 22, 2021

Race Results

Super Late Model

Qualifying

1. 30 Jesse Dutilly 14.422

2. 37 Michael Goddard 14.488

3. 61 Jordan Richardson 14.560

4. 51 Michael Atwell 14.577

5. 28 Dylan Bigley 14.604

6. 84 Wayne Anderson 14.626

7. 69 Michael Hinde 14.663

8. 27 Cody Krucker 14.805

9. 184 Randy Anderson 15.001

10. 11 David Weaver 15.167

11. 16 Tommy King 15.259

12. 21 Brandon Anderson 15.426

13. 14 Mario Maresca 16.227

14. 22 David King DNQ

15. 94 Keith Roggen DNQ

Feature 100 Laps

1. 30 Jesse Dutilly

2. 37 Michael Goddard

3. 84 Wayne Anderson

4. 28 Dylan Bigley

5. 27 Cody Krucker

6. 16 Tommy King

7. 11 David Weaver

8. 51 Michael Atwell

9. 61 Jordan Richardson

10. 69 Michael Hinde

11. 21 Brandon Anderson

12. 22 David King

13. 14 Mario Maresca

14. 184 Randy Anderson

15. 94 Keith Roggen DNS

V8 Bomber Twin 25’s

Qualifying

1. 86 Bubba VanDevender 17.567 (New Track Record)

2. 33 Chris Loney 17.634 (Broke Previous Record)

3.73 Morgan Guin 17.788

4. 7 Blaine Baer 17.821

5. 5 James Owens 17.980

6. 13d Jordan Dahl 17.982

7. 92 Jeff Guilbault Jr. 18.035

8. 17 Tate Cawthorne 18.147

9. 20 Kenny Gardiner 18.211

10. 96 Eugene Connell III 18.284

11. 27 James Baer 18.476

12. 22jr Todd Ansel 18.522

13. 57x Roy Parker 19.005

14. 48 Jesse Gargus DNQ

Feature 1st 25 Laps

1. 86 Bubba VanDevender

2. 33 Chris Loney

3. 7 Blaine Baer

4. 73 Morgan Guin

5. 13d Jordan Dahl

6. 92 Jeff Guilbault Jr.

7. 5 James Owens

8. 17 Tate Cawthorne

9. 96 Eugene Connell III

10. 20 Kenny Gardiner

11. 22jr Todd Ansel

12. 27 James Baer

13. 57x Roy Parker

14. 48 Jesse Gargus

15. 16 Josh Gorniak DNS

16. 57 Shane Leonard DNS

2nd 25 Laps

1. 33 Chris Loney

2. 7 Blaine Baer

3. 86 Bubba VanDevender

4. 92 Jeff Guilbault Jr.

5. 13d Jordan Dahl

6. 96 Eugene Connell III

7. 17 Tate Cawthorne

8. 27 James Baer

9. 20 Kenny Gardiner

10. 57x Roy Parker

11. 22jr Todd Ansel

12. 5 James Owens

13. 48 Jesse Gargus

14. 16 Josh Gorniak DNS

15. 57 Shane Leonard DNS

602 NW Sprints

Heat

1. 67 Scotty Adema

2. 3 Travis Bliemeister

3. 13 Michael Tharp

4. 1 Tim George

5. 2 Nicholas Andrade

Feature 25 Laps

1. 3 Travis Bliemeister

2. 67 Scotty Adema

3. 13 Michael Tharp

4. 1 Tim George

5. 2 Nicholas Andrade

Dward

Heat 1

1. 99 Larry Hubbard Jr.

2. 17 John Bailey

3. 871 Zach Townsend

4. 77 Robert Townsend

Heat 2

1. 22 James McGroarty

2. 124 Tim Dodson

3. 44 Cory Moore

4. 90 Mark Tourville DNS

Feature 25 Laps

1. 99 Larry Hubbard Jr.

2. 22 James McGroarty

3. 17 John Bailey

4. 124 Tim Dodson

5. 44 Cory Moore

6. 871 Zach Townsend

7. 77 Robert Townsend

8. 90 Mark Tourville DNS

Auburndale Speedway: