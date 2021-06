Racing Results From around Florida last weekend 6/26/2021 brought to you by RaceDay Safety

4-17 Southern Speedway:

June 26, 2021

Super Late Model 100

Qualifying

1. 51 Michael Atwell 14.383

2. 30 Jesse Dutilly 14.491

3. 37 Michael Goddard 14.539

4. 17 Nick Neri 14.596

5. 28 Dylan Bigley 14.625

6. 64 Patrick Staropoli 14.677

7. 61 Jordan Richardson 14.731

8. 69 Michael Hinde 14.745

9. 71 L.B. Skaggs 14.786

10. 96 John Nutley 14.977

11. 11 David Weaver 15.072

12. 16 Tommy King 15.447

13. 58 John Coffman 15.455

14. 21 Brandon Anderson 15.495

15. 22 David King DNQ

16. 27 Cody Krucker DNQ

Feature 100 Laps

1. 30 Jesse Dutilly

2. 51 Michael Atwell

3. 28 Dylan Bigley

4. 17 Nick Neri

5. 64 Patrick Staropoli

6. 69 Michael Hinde

7. 96 John Nutley

8. 58 John Coffman

9. 11 David Weaver

10. 16 Tommy King

11. 22 David King

12. 37 Michael Goddard

13. 71 L.B. Skaggs

14. 21 Brandon Anderson

15. 61 Jordan Anderson DNS

16. 27 Cody Krucker DNS

A Modified

Heat 1

1. 16 Wally Smith

2. 15 Stephen Stone

3. 37 Dan Scott

4. 36 Stuart VanDevender

5. 61 Jacob Wallace III

6. 1 Roy Healey

Heat 2

1. 20 Carl Jones

2. 25 Scott Klieber

3. 78 Cory Lane

4. 99 Amber Higbee

5. 72 Karlin Ray

Feature 25 Laps

1. 36 Stuart VanDevender

2. 72 Karlin Ray

3. 20 Carl Jones

4. 25 Scott Klieber

5. 37 Dan Scott

6. 16 Wally Smith

7. 61 Jacob Wallace III

8. 1 Roy Healey

9. 78 Cory Lane

10. 15 Stephen Stone

11. 99 Amber Higbee DQ’d “Crew member on track”

Dwarf

Heat 1

1. 17 John Bailey

2. 22 James McGroarty

3. 99 Larry Hubbard Sr.

4. 69 David Rodriguez

5. 77 Robert Townsend

Heat 2

1. 871 Zach Townsend

2. 124 Tim Dodson

3. 44 Cory Moore

4. 90 Mark Tourville

Feature 25 Laps

1. 17 John Bailey

2. 99 Larry Hubbard Sr.

3. 22 James McGroarty

4. 124 Tim Dodson

5. 871 Zach Townsend

6. 69 David Rodriguez

7. 77 Robert Townsend

8. 90 Mark Tourville

9. 44 Cory Moore DNS

Legend

Heat 1

1. 88 T.J. DeCaire

2. 21 Robert Jonas

3. 3x Stephen Hartley

4. 04 Brandon Taylor

5. 99 Lucas Hinton

6. 88F Aiden Foley

7. 15 Leonard Whalen

8. 87 Robbie Bundon

Heat 2

1. 56 Ashton Chilton

2. 51 Chase Llyod

3. 5x Jesse Martinez

4. 99v Mike Verhaagh

5. 16 Matt Correia

6. 0 Jerrod Holle

7. 9x Mitch Verhaagh

8. 27 Abigail Jonas DNS

Feature 25 Laps

1. 88 T.J. DeCaire

2. 56 Ashton Chilton

3. 51 Chase Llyod

4. 04 Brandon Taylor

5. 21 Robert Jonas

6. 5x Jesse Martinez

7. 99v Mike Verhaagh

8. 0 Jerrod Holle

9. 99 Lucas Hinton

10. 87 Robbie Bundon

11. 16 Matt Correia

12. 3x Stephen Hartley

13. 9x Mitch Verhaagh

14. 88F Aiden Foley

15. 15 Leonard Whalen

16. 27 Abigail Jonas DNS

TQ Midget

Heat

1. 30 Stephen Hollinger

2. 11 Jimmy Wilkins III

3. 63 Rob Kohler

4. 22 Brian Boose

5. 25 Kenyon Zitzka

6. 44 Jamie Barnum

7. 10 Jerry Paquin

Feature 25 Laps

1. 30 Stephen Hollinger

2. 11 Jimmy Wilkins III

3. 44 Jamie Barnum

4. 25 Kenyon Zitzka

5. 10 Jerry Paquin

6. 22 Brian Boose

7. 63 Rob Kohler DNS

Showtime Speedway:

Heat race finishes: