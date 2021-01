New Smyrna Speedway opens 2021 Season with Red Eye 50/50 and Jeff Scofield Takes win in Super Late Models







Full Results:

Red Eye 50/50 Super Late Model 50: 07 Jeff Scofield 30 Jesse Dutilly 69 Michael Hinde 9 Brad May 74 Ryan Moore 21 Kris Wright 43 Daniel Dye 4 Travis Wilson 20 Anthony Sergi 41 Hayden Sprague 15 Garrett Smithley 47 Kelly Moore 12 Steve Weaver 56 Gus Dean – DNS

Modified 35: 66 Jerry Symons 38 Ricky Moxley 33 Shain Held 9 Art Kunzeman 8 Greg Bruce 4B Alan Bruns Sportsman 25: 7 Jason Lester 3 Casey Caudill 8 Donovan Ponder 87 Keith Lilly 32 James McCague Jr. 21 Justin Reeves 2 Ron Whaley 60 Richard Fiore 25 Timmy Todd Jr. 117 Phillip Bessette 7 Travis Devendorf 29 James Adams 77 Phil Jacques DNS 10 Joe Hamilton DNS LKQ

Super Stock 25: 56 Bobby Holley 30 Don Duval 18 George Spears 48 Justin Spears 67 Greg Dame 77 Warren Schuur 35 Eugene Tumminello

Pro Late 50: 9 Brad May 5 Mike Skinner 3 Will Cox 51 Jade Bufford 51 Jean-Phillippe Bergeron 77 Colt Hensley 01 Randy Anderson 48 Tovia Grynewicz 17 Colby Clements 24 Dalton Smith 10 Blake Suttie 77 Charley Ayers

Bomber A 20: 44 Dustin Higdon K9 Chuck Rush 3 Eddie Evans 45 Ron Adams X Courtney Breadon 4 Greg Bruce 16 Brian Gayton 19 Shane Sutorus 29T Scott Tyler 87 Christian Sutorus 806 Jose Rivera 6T Tony Bromley 7 Aaron Foye 83 Alex Fedorov 9 Jimmy Black 81 Jim Snyder 66 Rick Gaither 21 Todd Latour

E-Mod 20: 71 Earl Beckner Jr. 75 Bobby Blake 7 Ken Copley 4 Michael Mark 16 David LeBeau 29 Tim Walters Jr. 2H Matthew Jarrett

Ground Pounders: 44 Tobi Smith 72 Bud McIntyre 7C Cush Revette 13 Ron Hess 1 Chris Hatton 1C Christopher Hatton 88 Tom Turano 9 Art Kunzeman