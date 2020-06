Michael Goddard Picks up the win in the Super Late Models that headlined the night at 4-17 Southern Speedway.



Michael dominated the race from Qualifying to the checkered flag in the Super Late Models as the Headline class at the 4-17 Southern Speedway last Saturday night.



Full Video of race below and results:





Try again. Super latemodels at 4-17 Posted by Sunshine State Racing on Saturday, June 27, 2020

4-17 Southern Speedway

June 27, 2020

Race results

Super Late Model

Qualifying

1. 37 Michael Goddard 14.555

2. 64 Patrick Starpoli 14.717

3. 94 Keith Roggen 14.752

4. 28 Dylan Bigley 14.777

5. 8 Chase Lovelady 14.910

6. 14 Danny Daniels Jr. 15.040

7. 15 Sean LeMaster 15.091

8. 96 John Nutley 15.197

9. 16 Steven King 15.276

10. 58 John Coffman 15.345

11. 24 Chase King 15.464

12. 21 Brandon Anderson 15.535

13. 78 Cody Coffman 15.539

14. 11 David Weaver 15.597

15. 56 Robert Ford 15.857

16. 22 David King DNQ

Feature 100 Laps

1. 37 Michael Goddard

2. 64 Patrick Starpoli

3. 28 Dylan Bigley

4. 94 Keith Roggen

5. 96 John Nutley

6. 58 John Coffman

7. 21 Brandon Anderson

8. 11 David Weaver

9. 24 Chase King

10. 22 David King

11. 8 Chase Lovelady

12. 78 Cody Coffman

13. 15 Sean LeMaster

14. 14 Danny Daniels

15. 56 Robert Ford

16. 16 Steven King

V8 Bomber

Heat 1

1. 7 Blaine Baer

2. 20 Kenny Gardiner

3. 13D Jordan Dahl

4. 1p Michael Pitts

Heat 2

1. 18 Logan Leonard

2. 17 Ryan Meiser

3. 1 Jesse Gargus

4. 7D Eddie Morrison

5. 37 Codey Benoit- DQ’d

Feature 25 Laps

1. 18 Logan Leonard

2. 7 Blaine Baer

3. 13D Jordan Dahl

4. 17 Ryan Meiser

5. 33 Chris Loney

6. 20 Kenny Gardiner

7. 1P Michael Pitts

8. 7D Eddie Morrison

9. 1 Jesse Gargus

10. 37 Codey Benoit DQ’d – R/F Camber

Dwarf

Heat 1

1. 99 Cody Benoit

2. 51 Nicholas Ortega

3. 56 Billy Benoit

4. 77 Larry Hubbard Jr.

Heat 2

1. 22 James McGroarty

2. 44 Cory Moore

3. 11 Mitch Gilbert

4. 26 Kyle Nornberg

Feature 25 Laps

1. 99 Codey Benoit

2. 22 James McGroarty

3. 56 Billy Benoit

4. 51 Nicholas Ortega

5. 77 Larry Hubbard Jr.

6. 44 Cory Moore

7. 11 Mitch Gilbert

Legends

Heat 1

1. 21 Bryton Horner

2. 99 Mike Verhaagh

3. 4 Lacy Kuehl

4. 90 Mark Tourville

Heat 2

1. 121 Dorsey Strickland

2. 10 Michael Burns

3. 26 Joey Langis

4. 13 Gavin Sexton

Feature 25 Laps

1. 21 Bryton Horner

2. 4 Lacy Kuehl

3. 121 Dorsey Strickland

4. 99 Mike Verhaagh

5. 90 Mark Tourville

6. 26 Joey Langis

7. 10 Michael Burns-DNS

8. 13 Gavin Sexton-DNS

TQ Midget

Heat

1. 63 Rob Kohler

2. 92 Steven Hollinger

3. 30 Chad Rose

4. 11 Jimmy Wilkins III

5. 2 Al Seitz

Feature 25 Laps

1. 11 Jimmy Wilkins III

2. 2 Al Seitz

3. 92 Steven Hollinger

4. 63 Rob Kohler

5. 30 Chad Rose