Logan Leonard wins Bomber feature at 4-17 Southern Speedway



Full Video and results below:

https://www.facebook.com/Sunshine-State-Racing-375135059613366/videos/619133158705942





Bombers Posted by Sunshine State Racing on Saturday, June 27, 2020



V8 Bomber

Heat 1

1. 7 Blaine Baer

2. 20 Kenny Gardiner

3. 13D Jordan Dahl

4. 1p Michael Pitts

Heat 2

1. 18 Logan Leonard

2. 17 Ryan Meiser

3. 1 Jesse Gargus

4. 7D Eddie Morrison

5. 37 Codey Benoit- DQ’d

Feature 25 Laps

1. 18 Logan Leonard

2. 7 Blaine Baer

3. 13D Jordan Dahl

4. 17 Ryan Meiser

5. 33 Chris Loney

6. 20 Kenny Gardiner

7. 1P Michael Pitts

8. 7D Eddie Morrison

9. 1 Jesse Gargus

10. 37 Codey Benoit DQ’d – R/F Camber