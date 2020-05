Jason Lester takes the win in the 50 lap pro truck feature at Auburndale Speedway on Harvest Meat Market night.



Pro Trucks

1. 7 Jason Lester

2. 57 Brey Holmes

3. 25 Cody McDuffie

4. 59x Becca Monopoli

5. 19 Colt Cecil

6. 00g Gavin Graham

7. 94 Dodge Carlbert

8. 3 Derek Pugh

9. 24 Chase King

10. 54 Todd Haag

11. 5k Kristin Clements

12. 69 William Kerns

13. 60x Trenten Henick

14. 88 Josh Haranda

15. 21 Leroy Moore

16. 11 Carter Brown

17. 53 Brandon Martin

92 Brennon Pletcher—DNS

31 Jacob Nicoletti—DNS