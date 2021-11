George Gorham Jr. wins Super Late Model 100 at 4-17 Southern Speedway

In what many call a pre race for the Bigley Memorial, George Gorham Jr. takes the win on 10/30/2021 at 4-17 Southern Speedway.

George Gorham Jr. winner interview:

Full Results:

4-17 Southern Speedway

October 30, 2021

Super Late Model

Qualifying

1. 30 Jesse Dutilly 14.592

2. 51 Michael Atwell 14.611

3. 53 Boris Jurkovic 14.616

4. 03 George Gorham Jr. 14.658

5. 6 Eric White 14.723

6. 28 Dylan Bigley 14.743

7. 67 Colin Allman 14.749

8. 94 Keith Roggen 14.789

9. 58 Nick Neri 14.812

10. 84 Ricky Anderson 14.843

11. 96 John Nutley 14.925

12. 184 Randy Anderson 14.938

13. 15 Sean LeMaster 14.953

14. 77 Johnny Kay 15.001

15. 11 David Weaver 15.185

16. 18 Don Mahaffey 15.220

17. 21 Brandon Anderson 15.236

18. 78 Jeff Firestine 15.375

19. 16 Tommy King 15.460

20. 58c John Coffman 15.683

21. 22 David King DNQ

22. 97 Grant Thormeier DNQ

Feature 100 Laps

1. 03 George Gorham Jr.

2. 67 Colin Allman

3. 51 Michael Atwell

4. 30 Jesse Dutilly

5. 28 Dylan Bigley

6. 53 Boris Jurkovic

7. 84 Ricky Anderson

8. 58 Nick Neri

9. 96 John Nutley

10. 77 Johnny Kay

11. 11 David Weaver

12. 21 Brandon Anderson

13. 58c John Coffman

14. 16 Tommy King

15. 94 Keith Roggen

16. 6 Eric White

17. 78 Jeff Firestine

18. 18 Don Mahaffey

19. 15 Sean LeMaster

20. 184 Randy Anderson

21. 22 David King

22. 97 Grant Thormeier

Ride along with Dylan Bigley:

Ride with Michael Atwell