Diver makes the trip from New York to Florida and ends up in Victory lane

That’s right Rob McCormick makes the long trip down from New York where normally runs at Wall to 4-17 Southern Speedway in Punta Gorda, FL and takes home a win. He would take home the top Spot in the Bomber class.

Results:

Race results

V8 Bomber

Heat 1

1. 86 Bubba VanDevender

2. 7 Blaine Baer

3. 09 Donnie Ollie Jr.

4. 420 Kenny Gibson

5. 65 Jeremy Meier

Heat 2

1. 48 Rob McCormick

2. 20 Kenny Gardiner

3. 96 Eugene Connell III

4. 13D Jordan Dahl

5. 71 Dalton Ellis

Feature 25 Laps

1. 48 Rob McCormick

2. 09 Donnie Ollie Jr.

3. 7 Blaine Baer

4. 96 Eugene Connell III

5. 20 Kenny Gardiner

6. 71 Dalton Ellis

7. 420 Kenny Gibson

8. 13D Jordan Dahl

9. 65 Jeremy Meier

10. 7D Ed Morrison

11. 86 Bubba VanDevender