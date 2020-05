Derek Pugh picked up the win Saturday night in the pro truck 50 lap race at 4-17 Southern Speedway.



Finishing order:



50 Lap Feature

1. 3 Derek Pugh

2. 7 Jason Lester

3. 27 Cody Krucker

4. 12 Granger Perra

5. 92 Brennon Pletcher

6. 19 Colt Cecil

7. 31 Jacob Nicoletti

8. 99 Johnny Marra

9. 8 Sean LeMaster

10. 24x Chase King

11. X1 Jacob Wozniak DQ’s – Conduct



Full Video of the race:

https://www.facebook.com/375135059613366/videos/709727573109435