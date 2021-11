Aurburndale Speedway Releases 2022 Schedule

2022 AUBURNDALE SPEEDWAY SCHEDULE

1/8 Wheelman 75 Legends, Pure Stocks, Scramblers, A-Mods

1/15 No Racing – Championship Banquet

1/22 Sportsman 50, OWM 50 Pure Stocks, Scramblers, Minicup

1/29 Pro Truck 50, Pure Stock 50 Scramblers, Mod Mini, Legends, Fan Participation

2/5 Super Late Model Twin 50’s Legends, Crown Vic 30, Modified Mini, A-Mods

2/12 Open Wheel Modified 50 Mod Mini, Pure Stocks, Scramblers, Minicup, Crown Vic

2/19 No Racing – Daytona Weekend

2/26 Pro Truck 50, Sportsman 50 Pure Stocks, Legends, Scramblers,Minicup, Fan Particip.

3/5 Super Late Model Twin 50’s Crown Vics, Scramblers, Minicup, A-Mods

3/12 OWM 50, Pure Stock 50 Legends, Mod Mini, Scramblers, Minicup

3/19 Pro Truck 50, Sportsman 50 Mod Mini, Scramblers, Minicup, Crown Vic, Fan Particip

3/26 Super Late Model Twin 50’s Legends, Pure Stocks, Scramblers, Minicup

4/2 Sprint Cars Mod Mini, Crown Vic, A-Mods, Minicup

4/9 Night of Destruction

4/16 No Racing

4/23 Super Late Model Twin 50’s Legends, Scramblers, Mod Mini, Pure Stocks, Minicup

4/30 OWM 50, Scramblers 30 Crown Vic, Pure Stock, Minicup, Fan Partic

5/7 Super Late Model Twin 50’s Legends, Pure Stocks, Scramblers, A-Mods

5/14 Sprint Car 40, OWM 50, Legends 35 Scramblers, Minicup

5/21 Pro Truck 50, Sportsman 50 Pure Stocks, Mod Mini, Scramblers, Crown Vics

5/28 OWM 50, Pure Stock 50 Scramblers, Minicup, Fan Participation

6/4 Super Late Model 100 Legends, Scramblers, Minicup, A-Mods

6/11 Pro Truck 50, Sportsman 50 Pure Stocks, Mod Mini, Scramblers, Minicup, Crown Vic

Summer Break

8/27 Wheelman 100, Pro Truck 50 Pure Stocks, Scramblers, Minicup

9/3 Super Late Model Twin 50’s Legends, Mod Mini, Scramblers, A-Mods, Crown Vic

9/10 OWM 50, Sportsman 50 Pure Stocks, Scramblers, Minicup

9/17 Sprint Car 40, Pro Truck 50 Legends, Crown Vics

9/24 Mod Mini 50, Pure Stock 50 Scrambler 30, Minicup, Fan Participation

10/1 Pro Truck 50, Sportsman 50 Scramblers, Legends, Minicup, A-Mods

10/8 OWM 50, Pure Stock 50 Crown Vics, Scramblers

10/15 Super Late Model 100 $10,000 Win Legends, Mod Mini, Scramblers, Minicup, Pure Stocks

10/22 Sportsman 50 Pure Stocks, Crown Vic, Minicup, Fan Participation

10/29 Pro Truck 50 Pure Stocks, Mod Mini, Scramblers

11/5 SLM Twin 50’s, Pure Stock 50 Legends, Scramblers, A-Mods

11/11 & 12Night of Destruction

11/19 No Racing

11/26 No Racing

12/3 SLM Twin 50’s, OWM 50 Mod Mini, Pure Stock 30, Scramblers, Minicup

12/9 & 10 Charity Weekend, Pro Truck 100 Pure Stock 75, Additional Classes TBA