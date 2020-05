Below are the results from Auburndale Speedway this weekend as they returned to racing with two big day’s of racing.



More Stories from the weekend to be added on Karnac.com later



Sat results

Sportsman Twin 25 #1

1. 5 Chad Rutherford

2. 94 Keith Roggen

3. 55 Richard Elkins

4. 03 George Gorham

5. 92 Joe Winchell

6. 14x Brandon Strevels

7. 39 Ross Francisco

8. 29 Jeff Guilbault

9. 65 Rick Reed

10. 122 Scott Bramlett

77 Noach Cornman DQ’d in tech

Mini Cup

1. 71 Brey Holmes

2. 88 Wilson Martins

3. 07 Maria Martins

4. 1 Russell Bush

Pure Stock

1. 86 Howard Osteen

2. 56 James Wright

3. K9 George Gorham

4. 64 Ronnie Abney

5. 41m Jimmy McLeod

6. 62 Jason Sopczak

7. 9 David Fletcher

8. 1 Mike Pitts

9. 175 Maria Martins

10. 14 Fatback Roberts

5a Aaron Holmes-DQ’d unsportsmanlike conduct

40 Steven Osteen-DQ’d unsportmanlike conduct

25 Cody McDuffie-DNS

Legend Young Guns

1. 00g Gavin Graham

2. 77a Ashton Chilton

3. 22 Robert Jonas

4. 21 Bryton Horner

5. 3x Stephen Hartley

6. X Taylor Watson

7. 18 Dylan Brewer

8. 1 Nikita Johnson

9. 88f Aidan Foley

10. 99 Lucas Hinton

11. 1d TJ DeCaire

12. 28 Preston Tatro

Mod Mini

1. 21 Daniel McLain

2. 10 Jessica Coulter

3. 3 Chris Narramore Jr

4. 93 Chris Spring

5. 45 Mike Kerrivan

6. 9b Scott Bumgarner

7. 62 Richard Brown

8. 38 Clint Holmes

9. 9m Fred Martin

10. 2 Jimmy Wood

11. 8 Jason Stifle

12. 8m David McCaig

17 Brad Blanton-DNS

Scrambler

1. 51 Robert Anthony

2. 17 Gary Holliman Jr

3. 15 Brian Pitvin

4. 1k Guy Kolmel

5. 14 Michael Meeks

6. 28 Colin Hardin

7. 69 James Ferguson

8. 68 Steve Darling

9. 118 John Wiertel

10. 12c Chris Singleton

11. 78 Mike Ledford

12. 10k Guy Kolmel Sr

13. 1j Chase Jefferson

Legends Pro/Master

1. 28w Timothy Watson

2. 24 Cale Hall

3. 24d Jadyn Daniels

4. 28 Cody Hall

5. 77 Sam Cornman

6. 2 Jarrett Wagman

7. 5a Kyle Pitts

8. 27 Abby Jonas

9. 1nc Noah Cornman

10. 121 Dorsey Strickland

11. 3L Logan Misuraca

12. 34 Brandon Hershey

13. 38 Dave Fusco

14. 13 Chase Loyd

15. 87 Robbie Bundon

16. 76 Steve Carpenter

17. 1c Graham Campbell

18. 3d Dennis Misuraca

19. 99 Mike Verhaagh

Twin 25 Sportsman #2

1. 03 George Gorham

2. 92 Joe Winchell

3. 5 Chad Rutherford

4. 55 Richard Elkins

5. 94 Keith Roggen

6. 29 Jeff Guilbault

7. 65 Rick Reed

8. 14x Brandon Strevels

9. 77 Noah Cornman

10. 39 Ross Francisco

11. 122 Scott Bramlett





Sunday

Legends Young Guns

1. 00g Gavin Graham

2. 22 Robert Jonas

3. 77a Ashton Chilton

4. 3x Stephen Hartley

5. 28 Preston Tatro

6. 1 Nikita Johnson

7. 88f Aidan Foley

8. 18 Dylan Brewer

9. X Taylor Watson

Scrambler

1. 1j Chase Jefferson

2. 1k Guy Kolmel

3. 14 Michael Meeks

4. 68 Steve Darling

5. 10k Guy Kolmel Sr

6. 68L Hunter Lovelady

Legends Pro/Masters

1. 24 Cale Hall

2. 5a Kyle Pitts

3. 3 Logan Misuraca

4. 1 Graham Campbell

5. 13 Chase Loyd

6. 77 Sam Cornman

7. 99 Mike Verhaagh

8. 27 Abby Jonas

9. 28 Cody Hall

10. 28w Timothy Watson

11. 76 Steve Carpenter

12. 87 Robbie Bundon

13. 15 Derek Stansbury

14. 2 Jarret Wagman

15. 24d Jadyn Daniels

Pure Stock

1. 56 James Wright

2. 41 Steven Osteen

3. K9 George Gorham

4. 64 Ronnie Abney

5. 175 Maria Martins

6. 4 Brandon Love

7. 1 Mike Pitts

8. 86 Howard Osteen

9. 14 Fatback Roberts