Unofficial Results for Race #1 of the Florida Late Models. Congratulations to Adam Bedenbaugh ?Thank you to everyone who came out and tuned in on Speed Shift TV to support the series and track! 1) #26 ADAM BEDENBAUGH2) #17SS SHAN SMITH3) #21 TYLER SAUNDERS4) #14 JASON FITZGERALD5) #6B CLAY BEDENBAUGH6) #29 CAMERON SAUNDERS7) #15 HUNTER SWEET8- #17G NEVIN GAINEY9) #007 DUSTY SPARKMAN10) #2 TRENT LLOYD11) #6 CLAY HARRIS12) #88 CHUCK CUMBY13) #17F RICHARD FERRY14) #38 JAMIE CARTER15) #17W JIMMY WAGNER16) #3 JOSH SANFORD17) #8 DUSTIN PEREZ18) #38 GARRETT MOSLEY19) #59C RONNIE CHANCE20) #14 HOWARD STALLS21) #18 DAVID MARKHAM22) #10 DONALD SNIFF23) #18 DAVID SHOWERS JR24) #45T TOM FIEBELKORM25) #26 BILL ADKINS26) #9 JIMMY WALDROP27) #40 ADAM BENNETT

Posted by Florida Late Models on Saturday, May 16, 2020