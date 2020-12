4-17 Southern Speedway Releases 2021 Schedule



This year 4-17 Southern Speedway has added the crown vic class as well as a non winged 602 sprint car class. if these take off like the A-mods did last year we are all in for a special treat.



Click link or read below for Full Schedule:



1/1/2021

New Years Kart & Mower Nationals

Lawn Mower, Go Karts

1/2/2021

New Years Kart & Mower Nationals

Lawn Mower, Go Karts

1/3/2021

New Years Kart & Mower Nationals

Lawn Mower, Go Karts

1/15/2021

OPEN PRACTICE

1/16/2021

2021 Season Opener – Sprints, Pro Trucks, Thunder Trucks, V8 Pure Stocks, A-Modified

Pro Truck, V8 Pure Stock, A Modifieds, Thunder Trucks, Thunder Truck

1/22/2021

OPEN PRACTICE

1/23/2021

Davidson Family Memorial- Super Lates, Outlaws, TQ, Dwarf, Mini Stock

Super Late Model, Dwarf, Mini Stock, Outlaw Modified, TQ Midgets

1/29/2021

OPEN PRACTICE

1/30/2021

FROSTBITE Sportsman 200 – $10,000 to win, Street Stock, A-Modified, Crown Vic

Sportsmans, Street Stock, A Modifieds, Crown Vics

2/6/2021

Karts & Mowers

Lawn Mower, Go Karts

2/12/2021

OPEN PRACTICE

2/13/2021

Sprints, Street Stocks, Thunder Trucks, Mini Stocks, Crown Vics

Winged Sprint Cars, Street Stock, Mini Stock, Thunder Trucks, Crown Vics

2/19/2021

OPEN PRACTICE

2/20/2021

Wheelman Sportsman, Pro Trucks, Outlaw Mod, A-Mod, V8 Pure Stock

Sportsmans, Pro Truck, V8 Pure Stock, A Modifieds, Outlaw Modified

2/26/2021

OPEN PRACTICE

2/27/2021

Super Late Model, Modified Mini, TQ Mid, Dwarf

Super Late Model, Modified Minis, Dwarf, TQ Midgets

3/12/2021

OPEN PRACTICE

3/13/2021

Sportsman, Pro Truck, Outlaw Mod, Mod Mini, 602 NW Sprint

Sportsmans, Pro Truck, Modified Minis, Outlaw Modified, 4-17 602 Sprint Car

3/19/2021

OPEN PRACTICE

3/20/2021

Winged Sprints, Open Wheel Modified, Thunder Truck, A-Mod, Mini Stock

Winged Sprint Cars, Mini Stock, Open Wheel Modified, A Modifieds, Thunder Trucks

3/26/2021

OPEN PRACTICE

3/27/2021

Super Late Model, Street Stock, Legends, TQ Mid, Dwarf

Super Late Model, Street Stock, Dwarf, Legends, TQ Midgets

4/9/2021

OPEN PRACTICE

4/10/2021

Sportsman, Open Wheel Mod, Thunder Truck, Crown Vic, Outlaw Mod

Sportsmans, Open Wheel Modified, Thunder Trucks, Outlaw Modified, Crown Vics

4/16/2021

OPEN PRACTICE

4/17/2021

Pro Truck, Street Stock, A-Modified, Legends

Pro Truck, Street Stock, Legends, A Modifieds

4/23/2021

OPEN PRACTICE

4/24/2021

Super Late Model, V8 Pure Stock, 602 NW Sprint, Dwarf, Mini Stock

Super Late Model, Dwarf, V8 Pure Stock, Mini Stock, 4-17 602 Sprint Car

4/30/2021

OPEN PRACTICE

5/7/2021

OPEN PRACTICE

5/8/2021

Pro Truck, Thunder Truck, Outlaw Mod, Modified Mini

Pro Truck, Modified Minis, Thunder Trucks, Outlaw Modified

5/14/2021

OPEN PRACTICE

5/15/2021

Sportsman, Street Stock, Crown Vic, V8 Pure Stock

Sportsmans, Street Stock, V8 Pure Stock, Crown Vics

5/21/2021

OPEN PRACTICE

5/22/2021

Super Late Model, 602 NW Sprint, V8 Pure Stock, Dwarf, Mini Stock

Super Late Model, Dwarf, V8 Pure Stock, Mini Stock, 4-17 602 Sprint Car

5/28/2021

OPEN PRACTICE

5/29/2021

Wheelman Sportsman, Open Wheel Modified, A-Modified, TQ Midget

Sportsmans, Open Wheel Modified, A Modifieds, TQ Midgets

6/11/2021

OPEN PRACTICE

6/12/2021

Pro Truck, Street Stock, A-Modified, V8 Pure Stock, Crown Vic

Pro Truck, Street Stock, V8 Pure Stock, A Modifieds, Thunder Truck

6/18/2021

OPEN PRACTICE

6/19/2021

Sportsman, Modified Mini, Thunder Truck, Outlaw Modified, Mini Stock

Sportsmans, Modified Minis, Mini Stock, Thunder Trucks, Outlaw Modified

6/25/2021

OPEN PRACTICE

6/26/2021

Super Late Model, A-Modified, Legends, Dwarf, TQ Midget

Super Late Model, Dwarf, Legends, A Modifieds, TQ Midgets

9/10/2021

OPEN PRACTICE

9/11/2021

Street Stock, Thunder Truck, Modified Mini, Outlaw Modified, Mini Stock

Street Stock, Modified Minis, Mini Stock, Thunder Trucks, Outlaw Modified

9/17/2021

OPEN PRACTICE

9/18/2021

Sportsman, Pro Truck, 602 NW Sprint, A-Modified, Thunder Truck

Sportsmans, Pro Truck, A Modifieds, Thunder Truck, 4-17 602 Sprint Car

9/24/2021

OPEN PRACTICE

9/25/2021

Super Late Model, V8 Pure Stock, Crown Vic, TQ Midget, Dwarf

Super Late Model, Dwarf, V8 Pure Stock, TQ Midgets, Crown Vics

10/8/2021

OPEN PRACTICE

10/9/2021

Wheelman Sportsman, V8 Pure Stock, Outlaw Modified, Legends

Sportsmans, Legends, V8 Pure Stock, Outlaw Modified

10/15/2021

OPEN PRACTICE

10/16/2021

Winged Sprints, Street Stocks, A-Modified, Thunder Truck

Winged Sprint Cars, Street Stock, A Modifieds, Thunder Trucks

10/22/2021

OPEN PRACTICE

10/23/2021

Pro Truck, 602 NW Sprint, Crown Vic, Dwarf

Pro Truck, Dwarf, Crown Vics, 4-17 602 Sprint Car

10/29/2021

OPEN PRACTICE

10/30/2021

Super Late Model, Open Wheel Modified, Modified Mini, Mini Stock

Super Late Model, Modified Minis, Mini Stock, Open Wheel Modified

11/12/2021

OPEN PRACTICE

11/13/2021

Sportsman High Kick 99, Modified Mini, Thunder Truck, Outlaw Modified, A-Modified

Sportsmans, Modified Minis, A Modifieds, Thunder Trucks, Outlaw Modified

11/19/2021

OPEN PRACTICE

11/20/2021

Winged Sprints, Pro Truck, Thunder Truck, Legends, Mini Stock

Winged Sprint Cars, Pro Truck, Legends, Mini Stock, Thunder Truck

11/26/2021

OPEN PRACTICE

11/27/2021

Bill Bigley Sr Super Late Model 128 – $10,000 to win, Street Stock, TQ, Dwarf, V8 Pure Stock

Super Late Model, Street Stock, Dwarf, V8 Pure Stock, TQ Midgets

12/3/2021

OPEN PRACTICE

12/4/2021

Season Finale part 1 of 3: Winged Sprint, Pro Truck, A-Modified, Mini Stock

Winged Sprint Cars, Pro Truck, Mini Stock, A Modifieds

12/10/2021

OPEN PRACTICE

12/11/2021

Season Finale part 2: Street Stock, Open Wheel Modified, Thunder Truck, Crown Vic, TQ Mid

Street Stock, Open Wheel Modified, Thunder Trucks, TQ Midgets, Crown Vics

12/17/2021

OPEN PRACTICE

12/18/2021

Season Finale part 3: Sportsman, Modified Mini, V8 Pure Stock, 602 NW Sprint

Sportsmans, Modified Minis, V8 Pure Stock, 4-17 602 Sprint Car

12/24/2021

CLOSED – CHRISTMAS EVE

12/25/2021

CLOSED – MERRY CHRISTMAS & HAPPY HOLIDAYS

12/31/2021

TBA