2020 Little 500 @ Little New Smyrna Speedway Results at the NSQMRA



The Youth of our sport on display at New Smyrna Speedway



Day 1 results:



2020 Little 500 @ Little New Smyrna Speedway Results Day 1:



Senior Honda A Main:

Gunnar Pio

Gavin Gardner

Hayden Wise

Jackson Diehl

Max Reaves

Noah Carpenter

Carter Erickson

Blake Prall

Garrett Daniels

Bailey Scott



Heavy 160 A Main:

Jackson White

RJ Deighton

Landon Hathaway

JJ Venezia

Hunter Culver

Peyton Knecht

Kaelyn Kinley

Seth Stenzel

Madison Gould

Owen Roush



Light 160 A Main:

Gunnar Pio

Seth Christensen

Hayden Wise

Kale Van Sickle

Case James

Noah Carpenter

Zeke Bergenty

Quinlan Pio

Max Reaves

Chase Lindgren



Red Rookie A Main #1:

Brice Bloomfield

Reagan England

Alex Slade

Landon Cox

Harper Poffinberger



Red Rookie A Main #2:

Brett Cassata

Jacob Foust

Parker Merrill

Carter Haynes



Blue Rookie A Main:

Ashley Williams

Braylon Morris

Mason Cantello

Emma Smith

Kennedy Burrows

Janelle Hayes

Avery Hughes



Junior Honda A Main:

Case James

Lane Christensen

Zeke Bergenty

Cole Bennett

Jonathon Decker

Carter Hughes

Henry Albright

Kenan Brown

Corbin Merrill

Grayson Hathaway



Heavy Honda A Main:

Jackson White

Holden Allen

Peyton Knecht

Caden Ashton

Kaelyn Kinley

Ashton Miller

RJ Deighton

Max Wheeler

Madison Gould

Katlyn Calhoun



Light World Formula A Main:

Gunnar Pio

Seth Christensen

Noah Carpenter

Max Reaves

Kale Van Sickle

Gavin Gardner

Trevor Haynes

Levi Morrow

Hayden Wise

Blake Prall



Heavy World Formula:

Jackson White

Seth Stenzel

Landon Hathaway

Owen Roush

RJ Deighton

Blake Clouser

Braden Scott

Peyton Knecht

Holden Allen

JJ Venezia



Junior Animal A Main:

Lane Christensen

Case James

Kenan Brown

Logan McNally

Zeke Bergenty

Corbin Merrill

Carter Hughes

Cole Bennett

Henry Albright



Senior Animal A Main:

Gunnar Pio

Max Reaves

Ryder Honeycutt

Peyton Knecht

Hayden Wise

Jackson Diehl

Quinlan Pio

RJ Deighton

Johnny Venezia

Trevor Haynes

Olivia Grimes



World Mod A Main:

Jackson White

Gunnar Pio

Seth Christensen

Landon Hathaway

Seth Stenzel

RJ Deighton

Braden Scott



Day two results:



Red Rookie A Main #1:

Brett Casata

Reagan England

Jacob Faust

Landon Cox

Alex Slade



Red Rookie A Main #2:

Brice Bloomfield

Parker Merrill

Harper Poffinberger

Carter Haynes



Blue Rookie A Main:

Ashley Williams

Mason Cantello

Emma Smith

Braylon Morris

Kennedy Burrows

Rowen Smith

Avery Hughes

Janelle Haynes

Easton Gardner



Jr. Honda A Main:

Max Reaves

Carter Erickson

Jackson Diehl

Noah Carpenter

Gunnar Pio

Hayden Wise

Quinlan Pio

Trevor Haynes

Gavin Gardner

Blake Prall



Heavy Honda A Main:

Jackson White

Braden Scott

Holden Allen

RJ Deighton

Peyton Knecht

Ashton Miller

Kaelyn Kinley

Caden Ashton

Katlyn Calhoun

Max Wheeler



Light World Formula A Main:

Kale Van Sickle

Gunnar Pio

Noah Carpenter

Seth Christensen

Max Reaves

Jackson Diehl

Quinlan Pio

Johnny Venezia

Kaleb Cox

Gavin Gardner



Heavy World Formula A Main:

Peyton Knecht

Landon Hathaway

Holden Allen

Jackson White

Owen Roush

RJ Deighton

Seth Stenzel

Blake Clouser

Braden Scott

JJ Venezia



Jr. Animal A Main:

Lane Christensen

Case James

Logan McNally

John Chenier

Zeke Bergenty

Kenan Brown

Corbin Merrill

Ben Buzze

Henry Albright

Anthony Luberto



Sr. Animal A Main:

Gunnar Pio

Max Reaves

Hayden Wise

RJ Deighton

Quinlan Pio

Jackson Diehl

Johnny Venezia

Peyton Knecht

Chase Lindgren

Trevor Haynes

Olivia Grimes

Ryder Huneycutt



Heavy 160 A Main:

Jackson White

Landon Hathaway

Peyton Knecht

RJ Deighton

Kaelyn Kinley

Owen Roush

Braden Scott

Holden Allen

Ashton Miller

Seth Stenzel



Lt. 160 A Main:

Gunnar Pio

Levi Morrow

Hayden Wise

Seth Christensen

Noah Carpenter

Trevor Haynes

Max Reaves

Kale Van Sickle

Blake Prall

Gabby Melone



World Mod A Main:

Landon Hathaway

Jackson White

Gunnar Pio

Seth Christensen

Seth Stenzel

RJ Deighton

Braden Scott.